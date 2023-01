Se avete messo gli occhi su una Cadillac CT4 V Blackwing ma il vostro budget non la sopporta, la CT4 normale del 2023 vi farà assaggiare la bontà di una berlina sportiva a un prezzo molto più accessibile. La sua maneggevolezza è giocosa e il suo stile è distintivo, se non bellissimo; sono disponibili due motori turbo a quattro cilindri e il più grande fornisce una buona dose di energia.

Il propulsore di base è un 2,0 litri da 237 cavalli, mentre il 2,7 litri opzionale raggiunge i 325 cavalli e aumenta notevolmente le prestazioni della CT4.

Cadillac CT4 2023: caratteristiche, design, motori, interni, prezzo

Motore, trasmissione e prestazioni

Gli acquirenti possono scegliere tra due motori turbo a quattro cilindri: Un 2.0 litri da 237 cavalli equipaggia i modelli base Luxury e i modelli medi Premium Luxury e Sport, mentre un 2.7 litri è opzionale nel Premium Luxury e di serie nella CT4-V.

La potenza è di 309 cavalli nel primo modello e di 325 cavalli nel secondo.

Il più piccolo dei due motori è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti, mentre il quattro cilindri più grande ha un cambio a 10 rapporti. La trazione posteriore è la soluzione standard e rara in questo segmento. Rivali come la A3 e la Serie 2 Gran Coupé sono entrambe basate su telai a trazione anteriore.

Interni, comfort e carico

All’interno della CT4, Cadillac ha saggiamente optato per una configurazione dei comandi più semplice da usare rispetto all’interfaccia ampiamente sensibile al tocco presente sul suo predecessore, la Cadillac ATS. Sebbene il design degli interni e la qualità dei materiali appaiano inizialmente attraenti, in definitiva non sono degni di nota. Lo spazio nell’abitacolo è ridotto per gli adulti, soprattutto nei sedili posteriori, ma Cadillac rende di serie diverse caratteristiche di lusso anche nell’allestimento base, tra cui i sedili anteriori regolabili elettricamente a 12 vie e il climatizzatore automatico bi-zona.

Salendo di livello si ottengono caratteristiche più desiderabili, come i rivestimenti in pelle, i comandi al volante in magnesio, l’illuminazione interna ambientale e le impostazioni di memoria per il sedile del conducente e gli specchietti retrovisori esterni.

