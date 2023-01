La nuova Cadillac Celestiq ha una somiglianza familiare con il nuovo SUV Lyriq EV, ma le sue linee slanciate, il tetto ampio e la parte posteriore affusolata le conferiscono proporzioni dinamiche e una presenza sbalorditiva.

I progettisti di Cadillac affermano di aver incorporato elementi di design del passato insieme a sistemi high-tech che predicono la direzione futura del marchio di lusso americano.

Cadillac Celestiq 2024: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Le novità

La Celestiq entrerà in produzione come modello completamente nuovo per la linea Cadillac del 2024, ma non aspettatevi di vedere questo modello da esposizione sul pavimento del vostro concessionario locale. Le Celestiq saranno ordinate in modo speciale, personalizzate in base alle specifiche di ciascun cliente, e probabilmente saranno consegnate con la stessa discrezione con cui vengono acquistate.

Motore EV, potenza e prestazioni

Se gran parte del Celestiq è altamente personalizzabile, non lo è il suo gruppo propulsore: Tutti i modelli sono dotati di un propulsore elettrico a doppia motorizzazione e trazione integrale che, secondo le stime di Cadillac, erogherà circa 600 cavalli. Secondo l’azienda, ciò è sufficiente per lanciare la Celestiq a 100 km/h in 3,8 secondi, il che la metterebbe alla pari con i modelli entry-level dell’Audi e-tron GT e della Porsche Taycan.

Piuttosto che tentare di essere una grande berlina sportiva, ci aspettiamo che la Celestiq abbia un approccio molto più sobrio e orientato al comfort, più da Bentley che da Blackwing.

Interni, comfort e carico della Cadillac Celestiq

A partire da un quadro strumenti che è essenzialmente un enorme display digitale, l’abitacolo della Celestiq è un concentrato di tecnologia. Grazie ai quattro sedili a castello, ogni occupante potrà godere di una propria bolla di spazio. Il tetto è costituito da un pannello di vetro elettrocromico che può essere regolato da trasparente a opaco, e ogni passeggero può controllare il proprio angolo di cielo. La pelle burrosa, disponibile praticamente in qualsiasi colore, riveste gran parte dell’abitacolo, mentre altri materiali interessanti sono utilizzati come accenti.

