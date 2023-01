Uno dei segmenti più caldi del mondo dell’auto è quello dei piccoli crossover di lusso e la XT4 del 2023 è l’occasione per Cadillac di capitalizzare su questo aspetto. Sfoggia un design esterno accattivante e un abitacolo spazioso. Molte caratteristiche desiderabili sono di serie, il che fa sembrare la XT4 un buon affare tra rivali come l’Audi Q3, la BMW X1 e la Mercedes-Benz Classe GLA.

Tuttavia, il crossover Caddy soffre anche di alcuni compromessi. Non è così pregiato come i SUV di marca tedesca, con una qualità dei materiali interni che ricorda quella di una Chevrolet piuttosto che di una Cadillac. La posizione di guida eretta le conferisce una sensazione più simile a quella di un SUV rispetto a molte altre vetture di questa classe emergente, ma il suo quattro cilindri turbo da 235 CV offre prestazioni solo passabili.

Cadillac XT4 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, uscita e prezzo

Le novità

Il crossover più piccolo di Cadillac è ora dotato di serie del monitoraggio dell’angolo cieco e dell’avviso di traffico trasversale posteriore. Sono inoltre disponibili due nuovi colori per abbellire gli esterni della XT4 2023: Radiant Red Tintcoat e Argent Silver Metallic.

I modelli Premium Luxury e Sport costano quasi lo stesso, ma poiché il primo non è all’altezza del suo nome e il secondo è migliore da guidare, consigliamo la XT4 Sport.

Ha cerchi dal design unico, finiture esterne oscurate e accenti interni esclusivi.

Motore, trasmissione e prestazioni

Sotto il cofano di tutte le XT4 c’è un motore turbo a quattro cilindri da 235 cavalli. È abbinato a un cambio automatico a nove rapporti e alla trazione anteriore o integrale. La guida è buona, a patto che la strada sia relativamente liscia. Le asperità dell’asfalto trasmettono all’abitacolo vibrazioni e urti violenti, soprattutto se si utilizzano i cerchi da 20 pollici opzionali.

Lo sterzo è altrettanto deludente e non è né piacevole né diretto nella sua azione.

Interni, comfort e carico

Gli interni della XT4, pur essendo comodi e spaziosi, non sono di alta classe come ci si aspetta in questo segmento premium. Il cruscotto e i pannelli superiori delle portiere sono rivestiti in finta pelle impunturata, ma nella parte inferiore delle portiere e della console centrale persiste una plastica più economica e spigolosa.

I pulsanti e gli interruttori hanno l’aspetto e la sensazione di essere condivisi con le offerte meno costose della gamma General Motors. Lo spazio è ottimo per gli occupanti dei sedili anteriori e discreto anche per quelli posteriori.

Prezzo della Cadillac XT4

Prezzo a partire da 44.990 euro.