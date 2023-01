La Cadillac XT5 si trova ad affrontare una concorrenza schiacciante in un segmento di SUV compatti di lusso ricco di prestazioni da urlo come la Mercedes-AMG GLC e la Porsche Macan. Questa classe, forte di oltre due dozzine di modelli, conta anche un gran numero di opulenti imbarcazioni di lusso, come la Volvo XC60 e la Genesis GV70.

La XT5 è dotata di un motore turbo a quattro cilindri montati trasversalmente o di un motore V-6 ad aspirazione naturale, con trazione anteriore o integrale. Sebbene abbia un abitacolo silenzioso e vanti una capacità di carico tra le più competitive della sua categoria, gli arredi interni sono insoddisfacenti, non sono né raffinati né sontuosi come quelli delle sue rivali.

Cadillac XT5 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, tecnologia

Motore, trasmissione e prestazioni

Il quattro cilindri turbo di serie della XT5 ha una potenza di 235 cavalli, mentre il V-6 opzionale ne produce 310. Con entrambi i motori, non è in grado di competere con rivali orientate alle prestazioni come la Porsche Macan S da 340 CV. Tuttavia, le prestazioni del Caddy sono più favorevoli rispetto a modelli meno aggressivi come la Lexus RX350 e la Volvo XC60. Nel funzionamento quotidiano, con i piedi leggeri, abbiamo trovato il V-6 della Cadillac incredibilmente silenzioso e ben isolato dall’abitacolo.

Tuttavia, con l’acceleratore pesante, la voce del motore più grande si fa sentire in modo poco lusinghiero. Se incontrate una strada tortuosa, la XT5 la affronta con sicurezza, anche se non vi farà drizzare i peli sulla nuca nemmeno se equipaggiata con le sospensioni adattive opzionali.

Interni, comfort e carico

Lo spazio per i passeggeri è accettabile, ma gli alloggi non sono così lussuosi come dovrebbero essere in una moderna Cadillac. I materiali utilizzati nell’abitacolo della XT5 appaiono di alto livello se esaminati singolarmente, ma se considerati nel loro insieme, il risultato è un design poco mirato. La disposizione degli interni è buona e la posizione di guida è piacevole.

Un’area in cui la XT5 eccelle è la praticità. Lo spazio di carico superiore alla media, l’abbondanza di scomparti per riporre gli oggetti più piccoli e il sedile posteriore facilmente ripiegabile fanno di questo Caddy un re del carico.