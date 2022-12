Porsche Macan elettrica: design, motori, prezzi e uscita

Porsche ha obiettivi ambiziosi per i veicoli elettrici e, considerato il notevole successo della berlina sportiva elettrica Taycan, Porsche lancerà la nuova Porsche Macan. La Porsche Macan è una delle auto di maggior successo nella storia dell’azienda ed è facile capire perché.

Con un nuovo design elegante, un potente motore elettrico e numerose caratteristiche di lusso, quest’auto avrà tutto ciò che si può desiderare da una berlina sportiva.

Porsche Macan elettrica: design e motori

Gli interni della Porsche Macan EV dovrebbero essere puliti, incentrati sul conducente e fortemente digitalizzati. Porsche sta adottando sempre più questo stile nel passaggio all’era dei veicoli elettrici. Il cruscotto della Macan EV avrà un’estetica semplice e raffinata, un quadro strumenti curvo e completamente digitale, un sistema di infotainment touchscreen di grandi dimensioni e un display sul lato passeggero.

Per conferire a quest’area un design elegante e moderno, simile a quello degli smartphone e dei tablet di fascia alta, Porsche ha evitato di utilizzare una copertura, come ha fatto con la Taycan. Per garantire una visione chiara anche in piena luce, il quadro strumenti potrebbe includere un vero vetro e un filtro polarizzante depositato a vapore.

Con un enorme schermo tattile per il sistema di climatizzazione e le funzioni di comfort, la console centrale dovrebbe essere un componente fluttuante collegato alla plancia.

Anche alcune funzionalità del sistema di infotainment, tra cui la navigazione e l’audio, potrebbero essere ripetute da questo touchscreen.

Motori

Porsche non ha rivelato alcuna specifica sulle prestazioni, ma ancora una volta possiamo guardare alla Taycan per avere qualche indicazione.

Utilizzando il pacco batterie più piccolo o più grande, la Taycan standard può produrre 402 o 469 cavalli. Per la Taycan 4S, la potenza sale a 522 e 562 cavalli, mentre le varianti Taycan Turbo e Turbo S producono rispettivamente ben 670 e 750 cavalli.

La Macan EV sarà probabilmente disponibile in diverse varianti, ma è lecito aspettarsi variazioni simili nei livelli di allestimento (e nelle prestazioni). Inoltre, Porsche non ha ancora reso noti i dati relativi al tempo di percorrenza da 0 a 100 e alla velocità massima, ma si aspetta che sia un razzo.

Porsche Macan elettrica: prezzi e uscita

L’auto arriverà in concessionaria nel 2024 per prezzi che partono da 69.950 euro per la versione 2.0. Seguono: