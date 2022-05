L’estate si avvicina e di conseguenza l’aumento delle temperature, non solo quelle dell’aria ma anche quelle dell’asfalto. Di conseguenza è necessario un cambio di mescola agli pneumatici delle nostre auto. Per questo motivo a partire dal prossimo 15 aprile entra in vigore l’obbligo di dotarsi di pneumatici estivi.

In questo articolo riepiloghiamo il passaggio da regione a regione.

Cambio gomme estive: le date regione per regione

Il passaggio da gomme invernali ad estive è obbligatorio per legge a partire dal 15 aprile. Di conseguenza non vi sono ordinanze differenti da regione a regione. I casi limite possono riguardare i territori montani, in questo caso è bene che i cittadini si informino direttamente sui siti della regione di riferimento.

L’obbligo comporta però in alcune regioni un mese in più per permettere l’adeguamento alla nuova condizione climatica.

L’ultima data disponibile per effettuare il cambio è il 15 maggio . A partire da questa data chiunque venga fermato dalle pattuglie per un controllo e non è dotato di apposita gommatura subirà una multa.

Cambio gomme estive: a quanto ammonta la multa

Se si viene fermati e la vostra vettura è dotata di pneumatici invernali si riceve una sanzione pecuniaria.

Questa sanzione avrà un importo che varia da un minimo di 422 euro ad un massimo di 1682.

La multa non viene erogata, se gli pneumatici invernali di cui la vettura è dotata riportano un codice di velocità uguale o superiore a quello degli pneumatici estivi.

In questo caso pur non essendo obbligati a cambiare gli pneumatici è bene farlo per la propria ed altrui sicurezza su strada. In quanto gli pneumatici invernali in estate si usurano precocemente e offrono un minor grip a contatto con l’asfalto.

Tutto questo risulta infine in tempi di frenata più lunghi con maggiori rischi di incidenti per sè stessi e gli altri utenti della strada.

