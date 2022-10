Il cambio gomme invernali si avvicina anche per questo 2022, ma in alcune regioni le date cambiano: ecco quando farlo e quanto costa.

Nonostante il sole scaldi ancora gran parte dell’Italia, la metà del mese di ottobre significa solo una cosa. È tempo infatti, anche per questo 2022, di pensare al cambio gomme per montare quelle invernali. Ecco quando farlo e quanto può costare.

Cambio gomme invernali 2022: quando farlo e quanto costa

La prima metà di ottobre è passata e, nonostante temperature ancora non troppo autunnali, l’obbligo del cambio gomme incombe sui cittadini italiani.

Un’azione raccomandata soprattutto per chi abita in regioni dove le basse temperature possono mettere in difficoltà l’aderenza delle auto. L’alternativa è quella di avere le catene da neve a bordo, sempre consigliate anche per chi monta le cosiddette gomme quattro stagioni.

La legge italiana prevede che le gomme invernali siano montato nel periodo dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023. È previsto un mese di deroga, sia all’inizio che alla fine, che consente dunque di poter cambiare le gomme a partire dal 15 ottobre.

Tali date sono decise per tutta Italia, anche se in alcune regioni sono previste modifiche al periodo a seconda delle diverse condizioni climatiche.

L’obbligo, da normativa, vale per ogni veicolo motore a quattro ruote, dunque auto, tir e mezzi pesanti. Ciclomotori a due ruote e motocicli sono invece esenti, visto che in caso di ghiaccio o neve hanno il divieto di circolazione. Tra chi non è obbligato a montare pneumatici invernali vi sono anche gli automobilisti dotati di gomme quattro stagioni, indicate dalla scritta M+S, Mud+Snow.

Il cambio gomme effettuato in officina ha, come ogni cosa, un costo variabile. L’officina stessa, il tipo di lavoro, il materiale dei cerchi ed eventuali interventi sulla vettura, sono infatti fattori che possono far aumentare le spese. In generale, il costo per tale operazione si aggira tra i 30 e gli 80 euro.

Cambio gomme invernali 2022: le date regione per regione

È bene ricordare che il passaggio a pneumatici invernali è obbligatorio per legge. Come tale dunque, se infranto, prevede delle sanzioni. Nei centri abitati la multa va dai 41 euro ai 168, mentre fuori da essi si può arrivare a 335 euro, partendo da un minimo di 84. Oltre alla multa saranno decurtati anche 3 punti dalla patente.

Dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023, con un mese di tolleranza prima e dopo, sarà dunque necessario provvedere al cambio gomme. Alcune regioni e province hanno però modificato tali date. Di seguito riportiamo tutte le date inerenti alle regioni italiane.

Valle d’Aosta: 15 ottobre-15 aprile

15 ottobre-15 aprile Piemonte: 15 novembre-15 aprile; 1° novembre-30 aprile (su strade di montagna in condizioni alpine)

15 novembre-15 aprile; 1° novembre-30 aprile (su strade di montagna in condizioni alpine) Lombardia: 15 novembre-15 aprile; 15 novembre-31 marzo (prov. Como); 10 novembre-31 marzo (prov. Sondrio); 1° novembre-31 marzo (prov. Monza e Brianza)

15 novembre-15 aprile; 15 novembre-31 marzo (prov. Como); 10 novembre-31 marzo (prov. Sondrio); 1° novembre-31 marzo (prov. Monza e Brianza) Liguria: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Prov. Autonoma Bolzano: periodi di precipitazioni nevose e/o in caso di neve o possibile formazione di ghiaccio

periodi di precipitazioni nevose e/o in caso di neve o possibile formazione di ghiaccio Prov. Autonoma Trento: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Veneto: 15 novembre-15 aprile; 15 novembre-30 aprile (prov. Vicenza)

15 novembre-15 aprile; 15 novembre-30 aprile (prov. Vicenza) Friuli Venezia Giulia: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Emilia Romagna: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Toscana: 15 novembre-15 aprile; 2 novembre-30 aprile (Castellina in Chianti)

15 novembre-15 aprile; 2 novembre-30 aprile (Castellina in Chianti) Marche: 15 novembre-15 aprile; 1° novembre-30 aprile (prov. Macerata)

15 novembre-15 aprile; 1° novembre-30 aprile (prov. Macerata) Umbria: 15 novembre-15 aprile; 15 novembre-31 marzo (Spoleto)

15 novembre-15 aprile; 15 novembre-31 marzo (Spoleto) Lazio: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Abruzzo: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Molise: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Campania: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Puglia: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Basilicata: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Calabria: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Sicilia: 15 novembre-15 aprile

15 novembre-15 aprile Sardegna: 1° dicembre- 15 marzo

