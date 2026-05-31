Capsule di shilajit: informazioni, dosi e conservazione

Una guida chiara alle capsule di shilajit: ingredienti, dosaggio consigliato, avvertenze, imballaggio e suggerimenti per chi cerca supporto per energia e vitalità.

Il prodotto descritto è un integratore alimentare a base di shilajit confezionato in capsule d’origine vegetale. Ogni capsula contiene un estratto titolato di Asphaltum punjabianum e una quantità specifica di acido fulvico, elementi che caratterizzano la formulazione e ne determinano l’uso quotidiano. In questo articolo analizziamo composizione, modalità d’uso, conservazione e indicazioni pratiche per un’impiego consapevole.

Composizione e caratteristiche della formulazione

Ogni capsula da 700 mg contiene, in termini di sostanza attiva, un estratto di shilajit titolato al 20% in acido fulvico, con un rapporto che corrisponde a 500 mg di estratto totale e 100 mg di acido fulvico per capsula. La lista degli eccipienti comprende cellulosa microcristallina come agente di carica e gli antiagglomeranti biossido di silicio e sali di magnesio degli acidi grassi. La capsula è di origine vegetale, realizzata in idrossipropilmetilcellulosa, adatta a chi preferisce alternative non di origine animale.

Quantità e confezionamento

Il prodotto è disponibile in un barattolo ambra trasparente con etichetta nera e contiene 30 capsule da 700 mg, per un peso netto complessivo di 21 g, corrispondente a 30 porzioni. La notifica del prodotto è avvenuta in Italia, indicazione utile per chi cerca riferimenti normativi e di tracciabilità sul mercato nazionale.

Modalità d’uso e gruppo target

La posologia raccomandata prevede l’assunzione di una (1) capsula al giorno, da bere con acqua. Questa modalità è pensata per un utilizzo continuativo a supporto di energie quotidiane: la formulazione è particolarmente indicata per soggetti attivi e sportivi che desiderano favorire vitalità, recupero e performance. È tuttavia importante ricordare che gli integratori non sostituiscono una dieta variata e uno stile di vita equilibrato; si tratta piuttosto di un complemento all’interno di un regime salutare.

Claim e benefici percepiti

Il prodotto riporta il claim che lo shilajit è una sostanza resinosa di origine organico-minerale, formata dalla decomposizione di materiale vegetale e naturalmente ricca di acido fulvico. Nella pratica del wellness moderno, questa combinazione è impiegata per sostenere energia fisica, concentrazione e benessere generale, benché gli effetti possano variare in base allo stile di vita e alle condizioni individuali.

Avvertenze, conservazione e scadenza

Prima dell’uso è necessario consultare alcune precauzioni. Gli integratori vanno tenuti fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni e non bisogna superare la dose giornaliera consigliata. In caso di gravidanza o allattamento è raccomandabile consultare il medico prima di iniziare l’assunzione. Inoltre, questi prodotti non devono essere intesi come sostituti di un regime alimentare vario.

Conservazione e durata

Per mantenere l’integrità del prodotto si consiglia di conservarlo in luogo fresco e asciutto, a temperatura non superiore a 25°C, lontano da luce diretta e fonti di calore. La data di scadenza indica quando il prodotto può essere consumato in sicurezza se conservato correttamente; la durata consigliata è di preferibile consumo entro 24 mesi dalla data di produzione.

Imballaggio e smaltimento

Tutti i materiali impiegati per l’imballaggio sono idonei al contatto con alimenti e conformi ai requisiti legislativi vigenti. Per una corretta raccolta differenziata è importante attenersi alle disposizioni del proprio comune: il tappo e l’etichetta sono in PP05 (plastica), il sigillo in ALU (alluminio) e il barattolo in PE-5D2 (plastica). Smaltire separatamente secondo le regole locali aiuta a ridurre l’impatto ambientale.

Considerazioni finali

In sintesi, questa formulazione di shilajit in capsule offre una concentrazione chiara di estratto e acido fulvico, con una confezione pratica da 30 dosi e una posologia semplice di una capsula al giorno. È ideale per chi conduce uno stile di vita attivo e cerca un supporto quotidiano per energia e recupero. Ricordare le avvertenze e le corrette modalità di conservazione è fondamentale per un uso sicuro e responsabile del prodotto.