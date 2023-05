La Caterham elettrica sta per arrivare. Scopriamo alcune delle timide informazioni di cui siamo a conoscenza.

La Caterham elettrica è in arrivo e sarà radicale

Con la prospettiva di un passaggio al 100% di auto elettriche in Europa entro il 2035, e in altri Paesi in varie date tra il 2030 e il 2040, anche i più piccoli devono garantire la loro transizione a questa modalità di propulsione. Lo scorso autunno, Caterham ha confermato che presto sarà disponibile un nuovo modello per prepararsi a questo futuro.

Per i più impazienti, non ci vorrà molto per vedere questo nuovo modello. Sarà presentato durante le celebrazioni del 50° anniversario della Caterham… quest’anno. Fu nel 1973 che Graham Nearn acquistò i diritti della Seven, che Lotus voleva smettere di produrre. L’ex concessionario Lotus adottò il nome della cittadina del Surrey in cui risiedeva…

Date le circostanze, sarebbe inopportuno presentare un veicolo non degno di questa eredità. Inoltre, sarebbe inopportuno presentare un veicolo non degno di questo patrimonio, tanto più che anche il gruppo giapponese VT Holdings vorrà dare prova di sé due anni dopo aver assunto il controllo del costruttore britannico.

Ci viene quindi promessa un’auto sportiva elettrica che rimarrà semplice, leggera e radicale. Niente gadget, l’importante è il piacere di guida. Il designer francese Anthony Jannarelly è responsabile dello stile di questa nuova Caterham. Ha già disegnato la Lycan Hypersport e la Fenyr Supersport per il costruttore emiratino W Motors, oltre alla Design-1 per il suo marchio. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ital Design.

