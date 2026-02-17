Cavolfiore ibrido precoce ideale per raccolti flessibili in primavera ed estate

Cavolfiore ibrido precoce che matura in circa 45 giorni in primavera e 55 giorni in estate, con testa compatta, colore verde lucente e buona tenuta in campo

Il profilo descrive un cavolfiore ibrido caratterizzato da maturazione rapida e prestazioni omogenee nelle semine primaverili e estive. La pianta sviluppa una testa rotonda dall’aspetto brillante, con colore verde lucente e compattezza elevata. Tale compattezza garantisce qualità organolettiche apprezzate al palato e facilità di selezione in fase di raccolta. La descrizione conserva indicazioni sulla tempistica di maturazione e sulla variabilità del peso alla raccolta. La cultivar mostra inoltre la capacità di mantenersi in campo per periodi prolungati senza perdere integrità, caratteristica rilevante per le rotazioni colturali e la logistica di raccolta.

Tempi di maturazione e flessibilità nelle semine

Le semine primaverili raggiungono la maturità in circa 45 giorni dal trapianto. Le semine estive richiedono invece intorno a 55 giorni dal trapianto. La differenza è riconducibile ai diversi ritmi di crescita determinati da temperatura e fotoperiodo.

Questa caratteristica offre una versatilità di raccolta tra due finestre stagionali, utile per distribuire i carichi di lavoro e ottimizzare i flussi di raccolta. Per le filiere commerciali la prevedibilità del ciclo agevola la programmazione dei turni e la logistica dei trasporti.

Implicazioni pratiche per l’azienda agricola

Conoscere i tempi medi di maturazione permette di pianificare manodopera, attrezzature e percorsi di raccolta, riducendo gli sprechi. La possibilità di ottenere teste pronte già a 800 g e di prolungare la raccolta fino a 1,8 kg offre un margine operativo per rispondere alle variazioni di mercato senza compromettere la qualità. Per gli agricoltori, la gestione del calendario produttivo risulta facilitata grazie alla maturazione prevedibile.

Caratteristiche della testa e qualità organolettiche

In conseguenza della maturazione prevedibile, le caratteristiche fisiche della produzione facilitano la gestione post-raccolta. La testa mostra forma rotonda e struttura molto compatta, attributi che migliorano la manipolazione e la logistica.

Il profilo organolettico è valutato eccellente: il prodotto si presenta con un colore verde lucente e mantiene elevata croccantezza e sapore. La consistenza della testa contribuisce alla conservazione dopo la raccolta, riducendo il deperimento e preservando il valore commerciale sui mercati attenti al gusto.

Gamma di peso e tenuta in campo

La compattezza della testa contribuisce alla conservazione dopo la raccolta e influisce sulla tenuta in campo. Le teste possono essere raccolte già al peso di circa 800 g. In alternativa, la raccolta può essere posticipata fino a circa 1,8 kg senza perdita sostanziale di qualità. Questa elasticità consente agli operatori di modulare i tempi di raccolta in funzione della domanda commerciale e delle condizioni meteorologiche. Il risultato è una minore pressione sulla logistica e margini di manovra utili in caso di ritardi o imprevisti, preservando valore commerciale e qualità organolettica.

Resistenze fitosanitarie

La varietà mostra una resistenza intermedia a due patologie rilevanti: Xcc (Xantomonas campestris), agente del marciume nero, e Aal (Alternaria), responsabile di alterazioni fogliari e delle teste. Il livello intermedio non sostituisce pratiche agronomiche corrette e non garantisce protezione in condizioni di elevata pressione d’inoculo. Integrando la caratteristica genetica con tecniche di gestione integrata delle malattie si possono migliorare stabilità produttiva e tenuta commerciale. Tra le pratiche suggerite si annoverano rotazioni colturali, monitoraggi regolari e interventi mirati basati su soglie di presenza del patogeno. L’adozione combinata di misure agronomiche e varietà con resistenza intermedia riduce la dipendenza da trattamenti chimici e contribuisce a preservare qualità e valore commerciale dopo la raccolta.

La resistenza intermedia riduce la dipendenza da trattamenti chimici e favorisce il mantenimento della qualità commerciale dopo la raccolta. Le caratteristiche fenotipiche supportano produzioni primaverili ed estive orientate all’efficienza logistica e alla standardizzazione del prodotto. Per ottimizzare resa e salute del raccolto è consigliabile inserire la varietà in programmi di difesa integrata, con rotazione colturale e monitoraggi fitosanitari regolari. L’adozione di pratiche agronomiche adeguate e di corrette procedure post-raccolta contribuisce a preservare shelf life e valore commerciale. Sono altresì indicate prove sperimentali in condizioni locali per valutare pienamente adattabilità e comportamento nella specifica filiera.