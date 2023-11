Elisabetta Canalis è un volto storico della tv italiana, famosa per essere una delle veline più longeve di “Striscia la Notizia” assieme all’amica Maddalena Corvaglia ma anche per la relazione con l’attore George Clooney. In questo articolo scopriamo la sua collezione di automobili.

Che auto guida Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha una discreta collezione di auto, non si hanno informazioni dettagliate su come è composto il suo garage.

L’auto più recente con cui è stata vista e che ha mostrato sui social è una Mustang Mach-E a dimostrazione che l’attrice e showgirl sarda ha scelto di passare all’elettrico.

Lo ha fatto con uno dei modelli più in vista della casa dell’ovale blu, si tratta di un suv coupé da grandi prestazione e dallo stile unico.

Non solo però vetture elettriche, è anche fan di Mercedes, infatti il suo garage vede due vetture della stella che utilizza spesso.

La prima è la Mercedes Classe S una berlina di alta fascia con cui è stata paparazzata, ideale per muoversi agevolmente in città nonostante le notevoli dimensioni, un’auto che coniuga perfettamente stile, sportività ed eleganza, tre doti che anche la Canalis possiede.

La seconda invece è la Classe G500 lo storico fuoristrada della casa tedesca, un modello che è rimasto sempre fedele alle proprie forme e che si è adattato perfettamente al passare degli anni.

La versione G500 è la più potente della gamma ed è dotata di un motore V8 Biturbo realizzato da AMG capace di una potenza di ben 400 cavalli.

La sua collezione quindi abbina auto adatte all’uso quotidiano e mezzi più specifici per determinati terreni ma che sono comunque icone di stile che non passano inosservate per strada.

