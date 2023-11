Lexus LBX 2024: esterni, dimensioni, uscita e prezzo

Lexus ha svelato nella splendida cornice di Milano il suo nuovo piccolo crossover che debutterà sul mercato il prossimo anno. Si tratta di un vero e proprio debutto per il gruppo di lusso del marchio Toyota in un segmento che presenta una folta concorrenza in cui bisogna differenziarsi per emergere. I dettagli su questa nuova vettura.

Lexus LBX 2024: esterni e dimensioni

Esternamente LBX si mostra davvero muscoloso, grazie alla scelta dei designer di adottare delle linee tese che conferiscono un carattere a questa vettura, una situazione che non capitava da parecchio nel mondo automotive, questa è un’auto che manifesta chiaramente la sua personalità.

I gruppi ottici anteriori mantengono la firma a L classica di Lexus però questa per la prima volta guarda verso l’esterno. Si tratta di un concept creato dal marchio giapponese ascoltando le idee della clientela.

La calandra è di ridotte dimensioni per dare spazio all‘imponente presa d’aria che è l’elemento che spicca nel frontale.

Posteriormente LBX si caratterizza per un’unica striscia orizzontale a LED che si estende per tutta la larghezza del portellone. Portellone che riporta le linee muscolose risultando comunque pulito nel disegno.

A livello di aerodinamica è stato svolto un lavoro alla ricerca del massimo CX grazie ad un design specifico dei montanti anteriori, realizzati così per canalizzare al massimo i flussi d’aria, e del cofano che si presenta ribassato.

Le dimensioni della LBX sono un chiaro manifesto della sua compattezza. Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 19

: 4 metri e 19 Larghezza : 1 metro e 82

: 1 metro e 82 Altezza: 1 metro e 54

Misure che la rendono perfetta per un pubblico giovanile che è alla ricerca di un’auto con cui muoversi agevolmente in città.

Uscita sul mercato e prezzo

LBX sarà disponibile con la motorizzazione hybrid in quattro allestimenti – Elegant, Emotion, Relax e Cool con l’aggiunta della versione di lancio “Original Edition”.

