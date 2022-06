Citroën My Ami Buggy: la perfetta variante da spiaggia

Una settimana dopo la sua presentazione, il My Ami Buggy è stato messo in vendita sul sito web di Citroën. E questa versione avventurosa del chip elettrico dei chevron è andata a ruba. I 50 esemplari sono stati acquistati in meno di 20 minuti.

Citroën My Ami Buggy: una perfetta amica da spiaggia

Citroën è persino molto precisa nell’indicare che il tempo di percorrenza è stato esattamente di 17 minuti e 28 secondi! Questo è un modo per sottolineare la popolarità della vettura, che ha comunque un prezzo di 9.790 euro (la Ami di base costa 7.390 euro). Questo prezzo non ha spaventato i clienti. Il marchio ha già imparato una lezione chiara: è “un forte segnale dell’interesse del pubblico per le versioni esclusive di questo piccolo oggetto di mobilità”.

È chiaro che ce ne saranno altri!

La rapidità della vendita è ovviamente resa possibile da un metodo di marketing interamente digitale, in cui l’ordine, il pagamento e la programmazione della consegna avvengono online. In effetti, il cliente più veloce ha completato l’intero processo di acquisto in 2 minuti e 53 secondi. Ebbene, questa variante potrebbe essere progettata per i viaggi in spiaggia, ma con la sua mancanza di porte e il piccolo tetto apribile in tela, non sarà consegnata prima di metà agosto.

Una Citroën Ami decappottabile, come una 2CV

Citroën ha iniziato con l’equipaggiamento delle versioni Pop e Vibe. Ma per celebrare l’occasione, il marchio con i galloni ha deciso di fare le cose in grande presentando un vero e proprio mini baroudeur.

I parafanghi, i pannelli laterali, lo spoiler posteriore, le protezioni per la carrozzeria e le ruote specifiche da 14 pollici conferiscono una vera identità al Citroën Ami Buggy che mescola il kaki e il giallo, nello spirito del concept. Citroën ha previsto alcuni piccoli accorgimenti per il cliente, come una copertura protettiva specifica e una piastra anteriore personalizzabile.

Ovviamente, la grande novità è il tetto in tela retrattile che può essere arrotolato e srotolato e fissato con dei pulsanti. Una soluzione semplice che ricorda la 2CV. Se a questo si aggiunge l’assenza di porte, sostituite da tubi metallici montati su cerniere, si ottiene un vero e proprio giocattolo che può essere aperto e attraverso il quale scorre l’aria. Non sapete se acquistare la Cargo? Ci sono diversi motivi per farlo…