Citroen C4 X: i prezzi sono finalmente noti

Presentata nel giugno 2022, la Citroen C4 X, la versione a tre volumi della C4 che aumenta la capacità del bagagliaio a 510 litri (+ 130 litri rispetto alla C4), è ora ordinabile. In questa occasione, il marchio con il doppio chevron espone i suoi prezzi.

La gamma Citroën C4 X si basa su quattro livelli di allestimento: Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack.

Questi possono essere abbinati a quattro motori, due unità a benzina 1.2 PureTech da 100 e 130 CV, un diesel da 130 CV e la versione elettrica della Citroën C4 X, che eroga 136 CV e offre un’autonomia di 360 km secondo il ciclo WLTP.

Tutti i prezzi della Citroen C4 X

La Citroën C4 X arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre del 2023. I prezzi partono da 27.650 euro per il benzina, 33.700 euro per il diesel e 39.950 euro per la versione plug-in. Quest’ultima è la più costosa della gamma, con la versione Shine Pack che costa 43.450 euro. Sono disponibili sei colori di carrozzeria: Bianco Banquise (tinta opaca), Grigio Acciaio e Grigio Platino (tinte metallizzate), Bianco Perla, Nero Perla Nera e Rosso Elisir (tinte perlate) a cui si aggiungono quattro pacchetti di personalizzazione, in particolare per le cornici dei fendinebbia.

Queste confezioni si chiamano Nero lucido, Argento lucido, Rosso intenso anodizzato e Blu anodizzato.

Equipaggiamento di serie

Feel : climatizzatore automatico bi-zona, sospensioni Citroën Advanced Comfort, Safety Pack che include il freno di stazionamento elettrico automatico, fari a LED con firma luminosa a V e fendinebbia a LED con illuminazione statica degli incroci.

: climatizzatore automatico bi-zona, sospensioni Citroën Advanced Comfort, Safety Pack che include il freno di stazionamento elettrico automatico, fari a LED con firma luminosa a V e fendinebbia a LED con illuminazione statica degli incroci. Feel Pack (oltre a Feel): Sedili Advanced Comfort, quadro strumenti digitale a colori con retroilluminazione, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e telecamera di retromarcia.

(oltre a Feel): Sedili Advanced Comfort, quadro strumenti digitale a colori con retroilluminazione, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e telecamera di retromarcia. Shine (oltre al Feel Pack): Head-up display a colori, specchietto retrovisore interno elettrocromico, Supporto Citroën® Smart Pad, Bracciolo centrale posteriore con portasci, volante in pelle pieno fiore (e riscaldato sulla versione elettrica). Oltre all’ultima generazione di navigazione e servizi connessi con My Citroën Drive Plus, attraverso un touch screen HD da 10″. Infine, il Safety 2 Pack (frenata di emergenza attiva e riconoscimento esteso della segnaletica stradale e delle raccomandazioni di velocità) e il Drive Assist Pack (assistenza al mantenimento della corsia).

(oltre al Feel Pack): Head-up display a colori, specchietto retrovisore interno elettrocromico, Supporto Citroën® Smart Pad, Bracciolo centrale posteriore con portasci, volante in pelle pieno fiore (e riscaldato sulla versione elettrica). Oltre all’ultima generazione di navigazione e servizi connessi con My Citroën Drive Plus, attraverso un touch screen HD da 10″. Infine, il Safety 2 Pack (frenata di emergenza attiva e riconoscimento esteso della segnaletica stradale e delle raccomandazioni di velocità) e il Drive Assist Pack (assistenza al mantenimento della corsia). Shine Pack (oltre a Shine) Highway Driver Assist – un aiuto alla guida semi-autonoma di livello 2, 2 prese USB nella fila 2 (1 di tipo C e 1 di tipo A), sedili anteriori riscaldati e moquette anteriore e posteriore.

LEGGI ANCHE: