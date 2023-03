Dotata di un motore da oltre 200 cavalli, vanta un'autonomia di oltre 50 chilometri in modalità elettrica.

La Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid, il primo modello ibrido plug-in del marchio con i galloni, è stata rinnovata per il 2022. Dotata di un motore da oltre 200 cavalli, vanta un’autonomia di oltre 50 chilometri in modalità elettrica.

Citroen C5 Aircross ibrida ricaricabile: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Design

Come il resto della gamma di tendenza del Gruppo PSA, la C5 Aircross Plug-In Hybrid è estremamente simile alle versioni con motore a combustione. A parte lo sportello di ricarica, situato sull’ala posteriore sinistra del veicolo, e le discrete scritte “Hybrid”, il modello non cambia. Anche le dimensioni dell’auto sono rimaste invariate, con una lunghezza di 4,5 metri.

All’interno, le principali modifiche riguardano la strumentazione e il computer di bordo. Citroën ha infatti aggiunto elementi specifici per la modalità elettrica. Un altro cambiamento dovuto alla presenza della batteria è che il bagagliaio è meno generoso. È limitato a 460 litri di capacità, ossia 120 in meno rispetto alle altre versioni.

Motore

Il SUV è basato sulla piattaforma PSA EMP2. La Citroën C5 Aircross utilizza quindi lo stesso motore delle ibride plug-in Opel Grandland X e Peugeot 3008.

Proposta solo nella versione a due ruote motrici “Hybrid 225”, abbina un motore a benzina PureTech da 180 CV (132 kW) a un motore elettrico da 110 CV e 320 Nm. In questo modo si ottiene una potenza massima di 225 CV (165 kW) e 360 Nm di coppia.

Controllata da un cambio automatico a 8 rapporti (ë-EAT), la C5 Aircross ibrida offre diverse modalità di guida, tra cui una modalità 100% elettrica in grado di raggiungere una velocità di 135 km/h.

Autonomia e ricarica

Come per gli altri modelli PSA, la batteria è fornita dal gruppo sudcoreano LG Chem. Con una capacità totale di 13,2 kWh, fornisce fino a 50 km di autonomia nel ciclo WLTP. La batteria è garantita per 8 anni o 160.000 km al 70% della sua capacità di carica.

La C5 ibrida plug-in viene fornita di serie con un caricatore da 3,7 kW e può essere dotata di un caricatore opzionale da 7,4 kW.

I tempi di ricarica sono i seguenti:

meno di 2 ore con un Wall Box da 32 A, con caricatore opzionale da 7,4 kW

4 ore su presa di tipo Legrand Green’up™ da 14 A, con caricatore standard da 3,7 kW

7 ore su presa domestica standard da 8 A, con caricatore da 3,7 kW

Consumi

In termini di consumi, il costruttore comunica un valore di 1,4 – 1,5 l/100 km nel ciclo combinato WLTP, pari a 31 – 33 g CO2/km.

In realtà, il consumo effettivo varia a seconda delle condizioni di guida e, soprattutto, della velocità di ricarica della batteria. Più la batteria viene utilizzata, migliore è il consumo.

