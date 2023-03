Lanciata nel 2010, la Citroen C-Zero è la prima vera auto elettrica di serie di Citroën. Promettendo zero consumi, zero emissioni di CO2 e zero rumore, è stata progettata per facilitare la mobilità urbana. La C-ZERO condivide la stessa base delle sue cugine, la Peugeot iOn e la Mitsubishi i-MiEV, con un’autonomia NEDC di 150 km.

Citroen C-Zero: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Veicolo completamente elettrico, la Citroën C-Zero è dotata di un motore sincrono a magneti permanenti che eroga 49 kW o 67 CV a 4.000 giri/min. La coppia massima è di 196 Nm da 0 a 2.000 giri/min. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a una velocità.

Batterie e autonomia

Il motore è alimentato da batterie agli ioni di litio di ultima generazione collocate al centro del veicolo.

Sono composte da 80 celle da 50 Ah (energia di bordo pari a 14,5 kWh) ed erogano una tensione di 330 V.

La tecnologia agli ioni di litio consente di limitare la massa delle batterie rispetto alle tecnologie tradizionali, pur garantendo le stesse prestazioni. Il peso totale della C-ZERO si riduce quindi a 1.065 kg a vuoto. È inoltre insensibile alle ricariche parziali, che non influiscono sulla durata delle batterie.

L’autonomia teorica, secondo il ciclo NEDC, è di 150 chilometri. Tuttavia, Citroën dichiara un’autonomia reale compresa tra 100 e 120 chilometri.

Ricarica

Ricaricare le batterie della C-Zero è facile: è sufficiente collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente da 220 V.

Una ricarica completa richiede 11 ore su una presa domestica da 8A. Se si utilizza una stazione di ricarica speciale, il tempo di ricarica può essere ridotto a 11 ore a 14A.

È anche possibile collegare il veicolo a una stazione di ricarica rapida. In questo modo, è possibile ottenere una carica dell’80% in soli 30 minuti con una potenza di . Per la ricarica rapida, la C-Zero è conforme allo standard CHAdeMO.

Commercializzazione

La Citroën C-ZERO è stata sviluppata in collaborazione con Mitsubishi ed è stata messa in vendita nell’ultimo trimestre del 2010. È il secondo veicolo elettrico del marchio, insieme al Berlingo elettrico. La sua carriera è conclusa nel 2020.

