La Citroën DS5 HYbrid4 si distingue per ospitare un motore ibrido diesel-elettrico, ripreso dal SUV Peugeot 3008.

In questo articolo troverete le caratteristiche principali della Citroen DS5 Hybrid4, un’auto molto interessante.

Citroen DS5 Hybrid4: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Propulsore e prestazioni

La tecnologia HYbrid4 montata su questa DS5 è costituita da un motore diesel accoppiato a un motore elettrico. Il motore diesel sull’asse anteriore sviluppa 163 CV, mentre il motore elettrico sull’asse posteriore sviluppa 37 CV. Questa combinazione consente alla Citroën DS5 HYbrid4 di sviluppare una potenza massima di 200 CV.

Questa combinazione di motori consente di selezionare quattro modalità di funzionamento tramite una manopola sulla console centrale:

ZEV, modalità 100% elettrica

4WD per la trazione integrale

AUTO per la gestione automatica del motore

SPORT per le prestazioni più aggressive possibili

Consumi

Il consumo medio di Citroën DS5 HYbrid4 è di 4,9 litri in città, 5,4 litri su strada e 7,1 litri in autostrada.

Batteria e autonomia

Il motore elettrico da 37 CV consente all’auto di viaggiare a una velocità massima di 65 km fino a 2 km. Quando le batterie Ni-Mh da 1,1 kWh a bordo si scaricano, subentra il motore diesel.

Le batterie vengono poi ricaricate durante la decelerazione o la guida in discesa grazie a un efficiente sistema di recupero dell’energia generata dal freno motore. Questa energia viene poi trasformata in elettricità per ricaricare le batterie.

Design

La Citroën DS5 ibrida è un’auto elegante. Con una lunghezza di 4,530 m e una larghezza di 1,871 m, la DS5 Hybrid è quasi 25 cm più corta del modello DS5.

Ispirata alla concept car C-SportLounge, la DS5 unisce la qualità e la raffinatezza Citroën in ogni dettaglio. Fasce laterali apparentemente infinite, doppi tubi di scarico, sciabola, cerchi in lega con finitura diamantata, colori neri con effetti lucidi.

All’interno, lo spazio consente di ospitare comodamente 5 persone, anche se il sedile posteriore centrale è un po’ stretto e non molto comodo per un adulto, soprattutto nei lunghi viaggi.

Il conducente beneficia del cosiddetto “Head-Up Display”. Le informazioni essenziali per la guida vengono proiettate su uno schermo trasparente, a colori e nel campo visivo del conducente.

Il tetto panoramico in vetro illumina piacevolmente l’abitacolo sia di giorno che di notte.

Per quanto riguarda le finiture, sono di buona qualità e non hanno nulla da invidiare ai modelli top di gamma degli standard tedeschi delle auto di lusso: pelle Nappa, alluminio delle decorazioni in finitura tamponata.

Opzioni

La Citroën DS5 HYbrid4 è disponibile in tre varianti e in 8 colori di carrozzeria: Grigio Hurricane, Grigio Alluminio (metallizzato), Grigio Shark (perlato), Hickory (perlato), Nero Perla (perlato), Grigio Vapore (perlato), Whisper (perlato) e Bianco Perla.

Dati tecnici della Citroën DS5 HYbrid4

Categoria Ibrido Diesel

Motore turbo a 4 cilindri da 2 litri a iniezione diretta

Consumo di carburante in modalità ibrida 3,8/4,0/3,9 l/100 km

Emissioni di CO2 85 g/km

Potenza del motore 163 CV

Potenza del motore elettrico 37 kW

Potenza combinata 200 CV

Coppia massima 340 Nm

Velocità di accelerazione (0-100 km/h) 8,6 s

Velocità massima 211 km/h

Tipo di batteria agli ioni di litio

Autonomia (completamente elettrica) 3 km

Dimensioni 4530 × 1870 × 1510 mm

Capacità del bagagliaio 325/1.145 l

Lancio sul mercato dal 2012 al 2017

