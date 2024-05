Come aggiustare l'aletta parasole dell'auto, i metodi più usati per i vari tipi di dispositivo.

A volte quando le giornate si fanno assolate vi è bisogno di utilizzare l’aletta parasole che protegge gli occhi mentre si è al volante, così da non avere fastidi. Tuttavia questa può capitare che si stacchi non facendo così la propria funzione. Vediamo come sistemarla e farla tornare efficiente.

Come aggiustare aletta parasole auto

Se un’aletta parasole si è rotta vi sono svariati metodi a costo zero o comunque molto economici che permettono di farla tornare in funzione senza necessariamente sostituirla.

Il primo passo se la vostra aletta lo permette è rivestirla con il velcro, la si estrae lateralmente e si applica il velcro che permette quindi di chiudersi e di aprirsi e quindi di tornare a funzionare.

Se di contro l’aletta è dotata di mollette che le fanno svolgere il movimento, verificare se queste sono rotte. Se lo sono basta sostituirle e cucire nuovamente l’aletta per averla a posto.

Altri tipi di alette invece sono dotate del gancio di tenuta. Solitamente è questo a cedere. Anche qui basta sostituirlo affinché l’aletta torni a lavorare come ha sempre fatto e quindi sia efficiente.

Il caso limite, la sostituzione

Se invece dopo aver provato i tentativi sopra descritti non si è risolto il problema allora bisogna ricorrere alla sostituzione.

In questo caso bisogna cercare online, in caso di auto datata o chiamare il ricambista e ordinare il pezzo che si è rotto.

Il costo non dovrebbe essere elevato perché nonostante la tecnologia le alette parasole svolgono il medesimo ruolo e utilizzo anche sulle auto nuove.

Di conseguenza sostituirle è semplice e permette di avere un’elemento indispensabile all’interno dell’abitacolo, funzionante che può davvero risultare utile nelle giornate estive più assolate.

Anche quando il sole tramonta, il suo utilizzo si rivela efficace.