La riproduzione di musica in auto è un ottimo modo per rendere più divertente la guida. Ecco come fare.

Non sapete come ascoltare Spotify in auto con il Bluetooth? La riproduzione di musica in auto è un ottimo modo per rendere più divertente la nostra noiosa guida, soprattutto per un lungo viaggio. Anche se ci sono molti canali musicali sull’autoradio, potreste preferire la vostra lista musicale.

Essendo uno dei servizi di musica in streaming più grandi e popolari al mondo, la maggior parte di voi ha già sottoscritto un abbonamento a Spotify.

Come ascoltare Spotify in auto con il Bluetooth (e non solo)

Posso riprodurre Spotify in auto tramite Bluetooth? Sì! Questo metodo è perfetto per le autoradio dotate di funzionalità Bluetooth integrate. In questo modo, tutto ciò che dovete fare è associare il vostro smartphone o tablet con Spotify installato all’autoradio. A quel punto l’autoradio si accende automaticamente.

Ora seguite i passaggi qui riportati per vedere come collegare facilmente i dispositivi compatibili con Spotify all’autoradio tramite Bluetooth.

Passo 1. Accedere alle “Impostazioni” dell’autoradio o trovare il menu Bluetooth, quindi scegliere l’opzione per associare il dispositivo.

Passo 2. Sincronizzatevi attivando il Bluetooth sia sullo smartphone che sull’autoradio.

Passo 3. Selezionate la vostra auto, inserite il codice di accoppiamento se necessario, quindi aprite Spotify e premete play.

Passo 4. Sullo smartphone verrà visualizzata un’icona più grande, adatta al conducente, nella sezione Riproduzione in corso, e sarà inoltre possibile cambiare rapidamente brano con l’icona Scegli musica nella parte inferiore dello schermo.

Collegare Spotify all’autoradio con il cavo Aux-In

Alcune auto antiquate potrebbero non supportare l’accoppiamento Bluetooth. In questo caso, si può ricorrere all’altro metodo per ascoltare in streaming i brani di Spotify in auto, collegando il dispositivo a una porta Aux-In tramite un cavo USB. Questo potrebbe essere il modo più semplice e diretto per collegare il dispositivo Spotify all’auto.

Passo 1. Assicuratevi di utilizzare il tipo corretto di cavo USB che supporta il collegamento del dispositivo mobile all’auto.

Passo 2. Collegate il cavo alla porta di ingresso Aux con il vostro smartphone o tablet che supporta l’applicazione Spotify.

Fase 3. Accendere l’auto e lo stereo, quindi selezionare l’ingresso Aux-Input.

Passo 4. Aprite il programma Spotify e iniziate a riprodurre i brani di Spotify sul vostro dispositivo mobile.

Riproduzione di Spotify in auto tramite USB

Un’altra soluzione efficace per ascoltare i brani di Spotify nell’impianto stereo dell’auto è trasferire i brani di Spotify su un’unità USB esterna. In questo modo è possibile riprodurre la musica da USB o da disco. Tuttavia, la musica di Spotify non può essere importata direttamente su USB.

A differenza dei comuni file musicali, i contenuti di Spotify sono protetti e ciò impedisce a chiunque di trasferire tutti i contenuti di Spotify scaricati su USB, dischi o altri dispositivi non approvati. In questo caso, la cosa più importante è trovare una soluzione per convertire Spotify in MP3 e rimuovere la protezione in modo permanente.

Fortunatamente, ViWizard Spotify Music Converter può convertire Spotify in MP3, AAC e altri 4 formati con un’alta qualità. I brani di Spotify convertiti possono essere aggiunti all’USB e a qualsiasi altro dispositivo.

