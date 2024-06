Come attivare gli autovelox su Google Maps ed essere costantemente avvisati sui limiti velocistici da non superare.

Gli autovelox sono ormai sempre più frequenti sulle strade dei paesi e delle città italiane e spesso non sono opportunamente segnalati facendo sì che gli automobilisti che vi passano con una velocità leggermente più alta rispetto a quella indicata dal cartello prendano poi una multa salata. Vediamo come è possibile evitarla sfruttando l’applicazione Google Maps.

Come attivare autovelox su Google Maps

Gli autovelox su Google Maps sono presenti di norma già all’avvio dell’applicazione in quanto vengono segnalati lato server. Di conseguenza quando si digita una destinazione si vedrà la mappa del percorso in anteprima ed anche dove sono posizionati gli autovelox.

Si distinguono in quelli arancioni, ovvero fissi e in quelli blu ovvero quelli mobili che sono quindi legati a pattuglie di polizia locale o della polizia stradale e che quindi non potrebbero essere più presenti al passaggio della propria vettura.

In questo modo si ha sempre sotto mano i velox nelle tratte che si percorrono e con l’avvisatore acustico, man mano che ci si avvicina a quello segnalato si ha modo di rallentare adeguando la velocità a quanto è imposto dalla strada.

Così facendo il pericolo di multe derivanti da eccesso di velocità è considerabile come scampato e si potrà viaggiare senza preoccuparsi di vedere davanti a sé dove si trova la macchinetta, anche se è sempre utile osservare la strada di fronte a sé rispetto allo smartphone.

Si può utilizzare il suono come aiuto

Su Android è possibile far sì che i suoni di segnalazione dei limiti ma anche dei semafori possono essere riprodotti dal dispositivo, che infatti ci avverte emettendoli e lasciandoci concentrare sulla strada.

Dopo essersi recati in impostazioni, si va su navigazione e si entra nel menù, si posiziona l’audio in normale o alto quindi d’ora in poi si avranno i bip che avviseranno mentre si è in viaggio.