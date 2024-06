La patente B è un grande traguardo per chi riesce a passare l’esame di idoneità in quanto permette di guidare l’automobile e quindi di avere la libertà e l’indipendenza per prendere in mano la propria vita. In questo articolo vediamo cosa è possibile guidare oltre all’auto.

LEGGI ANCHE: I segnali di divieto nel codice della strada: quali sono

Patente B: cosa posso guidare?

Oltre alle autovetture si possono guidare gli autocarri basta che la massa complessiva non superi i 3500 kg. Quindi è possibile guidare i furgoni.

Inoltre anche i camper rientrano in questa tipologia di patente, anche in questo caso la massa complessiva non deve superare i 3500 chili. Sul libretto si trova la dicitura “autocaravan” perché è così che vengono definiti.

Per i rimorchi se la massa complessiva inferiore a 750 kg si può agganciare liberamente, altrimenti bisogna calcolare la massa del veicolo da motrice e del rimorchio e verificare che non superi i 3500 kg.

Se questa soglia si supera bisogna ottenere la patente B96 o BE che permette di superare il limite dei 3500 kg.

LEGGI ANCHE: Chevrolet Trax 2024 – prezzo, dimensioni e interni

Gli altri veicoli

Si possono guidare con la patente B le macchine agricole, di tutti i tipi, anche le eccezionali. Per le macchine operatrici si possono condurre le non eccezionali, ovvero quelle che hanno massa complessiva sino a 3500 kg.

Tutti i tipi di quadricicli, i quad e quelli adibiti al trasporto merci.

Naturalmente è possibile condurre i ciclomotori, quelli che si guidano con la patente AM.

Per le moto il limite è fissato in 11 kWh o 125 cc per guidare moto con potenze superiori è necessario sostenere le patenti A2 o A3.

La gamma di veicoli che si possono guidare è notevole, spesso ci si dimentica perché l’automobile è il veicolo più utilizzato da chi possiede questa patente.