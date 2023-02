Come cambiare la batteria dell’auto: la guida completa

Non sapete come cambiare la batteria dell’auto? A un certo punto, purtroppo, sarà un processo inevitabile. La normale usura della batteria richiederà di sostituirla con un prodotto nuovo di zecca e perfettamente funzionante.

Generalmente si parla di una finestra di tempo che va dai 2 ai 5 anni e dipende da diversi fattori.

Ad ogni modo, è possibile cambiare manualmente la batteria senza recarsi da un professionista. Tuttavia, assicuratevi di prendere le dovute precauzioni, altrimenti potreste imbattervi in conseguenze piuttosto pericolose, dato che dovrete maneggiare con i cavi.

Come cambiare la batteria dell’auto

Innanzitutto, dovrete smontare la batteria vecchia. Premunitevi di guanti di sicurezza ed eventuali occhiali. Dato che avrete a che fare con una batteria, è importante proteggersi da qualsiasi evenienza.

Prima di procedere, spegnete completamente l’auto, poi aprite il cofano e sollevatelo.

Come prima cosa, dovrete trovare il terminale negativo posto sopra la batteria, riconoscibile dalla copertura nera o dal segno meno (-).

Trovate la chiave adatta e iniziate ad allentare il dado in senso antiorario.

Partite dal terminale negativo, poi passate al positivo (copertura rossa e segno più). Dopo aver allentato il dado, rimuovete il connettore e poggiatelo lontano, in modo che non tocchi le altre componenti (è estremamente importante per evitare eventuali scariche elettriche, non si scherza).

Ora potete svitare i braccetti che tengono ferma la batteria nella sua sede. Infine, potrete sollevarla e rimuoverla, ma attenzione: potrebbe essere piuttosto pesante, talvolta anche 20 kg.

Per montare la batteria nuova, seguite lo stesso procedimento all’inverso.

Note di sicurezza

Non toccate assolutamente i terminali positivi e negativi con oggetti metallici. Ecco perché i connettori vanno immediatamente posti lontano e la chiave inglese non dovrebbe toccare direttamente i terminali. Le batterie generano centinaia di ampere di corrente che potrebbero rivelarsi pericolose sia per voi che per lo strumento.

