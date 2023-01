Come cambiare una gomma bucata? Si tratta di un evento particolarmente tedioso, dato che potrebbe presentarsi in qualsiasi momento durante la guida. Per fortuna, le auto sono dotate di kit che vi permetteranno di cambiare manualmente la vostra gomma. I passaggi da seguire sono abbastanza semplici, sebbene sia necessaria un po’ di manualità.

Ecco tutti i passaggi da seguire.

Come cambiare una gomma bucata: una pratica guida

Fermatevi in un posto sicuro

Che sia in un parcheggio o vicino a un marciapiede, assicuratevi di accostare la vostra auto in un punto sicuro. Le altre auto devono circolare senza problemi ma, soprattutto, dovrete essere visibili. Evitate quindi di fermarvi in prossimità di curve o punti pericolosi o non illuminati.

A tal proposito, usate le luci di emergenza e il freno a mano per una maggiore sicurezza.

Controllate di avere il kit

Generalmente il kit è presente all’interno del bagagliaio, in un vano da sollevare. Dovrete avere a disposizione un cric, una chiave inglese e una ruota di scorta.

Allentare i dadi delle ruote

Prendete la chiave inglese e fissatela su un dado, per poi ruotarla in senso antiorario. Se doveste avere difficoltà, potete provare a fare forza con un piede in modo da sbloccare il movimento.

Allentate quindi ogni dado della ruota, ma non svitatelo completamente.

Sollevare il veicolo

Per cambiare la gomma, il veicolo deve essere necessariamente sollevato da terra. Prendete il cric e posizionatelo sotto la parte metallica del telaio. Affacciatevi: sotto la macchina noterete un punto specifico strutturato proprio per la posizione del cric. Assicuratevi che quest’ultimo sia perpendicolare al terreno, poi iniziate a sollevare il veicolo.

Rimuovere i dadi

Adesso potete rimuovere i dadi. Conservateli in un posto visibile e sicuro. Afferrate lo pneumatico e tiratelo verso di voi.

Posizionare la ruota di scorta

Prendete la ruota di scorta e fate in modo che i fori siano allineati con i dadi. Spingetela quanto più possibile verso l’interno, poi rimettete i dadi e fissateli in senso orario, ma non fatelo completamente.

Abbassare il veicolo

Adesso potete abbassare il veicolo, facendo in modo che la ruota tocchi il terreno. Serrate ancora di più i dadi: vi consigliamo di alternarli e di non procedere esattamente in ordine. In questo modo lo pneumatico resterà dritto.

Abbassare completamente il veicolo

Adesso potete abbassare completamente il veicolo e fissare per bene i dadi, anche aiutandovi di nuovo con il piede se necessario.

