Sapere come cambiare le gomme della bici vi permetterà di gestire meglio qualsiasi problematica possa presentarsi. Che abbiate bucato o che vogliate semplicemente acquistare dei prodotti migliori, potreste voler montare da soli le nuove gomme.

Come cambiare le gomme della bici: gli strumenti essenziali

Assicuratevi di premunirvi di:

Camera d’aria

Levagomme

Pompa o bomboletta di CO2

Multitool

Come cambiare le gomme della bici: tutti i passaggi

Iniziare a smontare

Nel caso la protagonista sia la ruota posteriore, posizionate la catena sui pignoni più piccoli. Se avete freni tradizionali ruotate la leva per allontanare le pastiglie, altrimenti (in caso di freni a disco) cercatge di non lasciare sottosopra la bici per troppo tempo.

Rimuovere la ruota

Adesso potete rimuovere la ruota. Togliete lo sgancio rapido e tirate il cambio senza esercitare troppa pressione.

Uscita dell’aria

Assicuratevi che l’aria sia uscita dalla camera apposita. Per farlo, dovrete premere sull’estremità della valvola. Ora potete usare il levagomme!

Inserire il secondo levagomme

Inserite il secondo levagomme, spingete avanti e tirate leggermente verso di voi in modo da aprire un lato dello pneumatico. In questo modo potrete vedere gli eventuali fori e lacerazioni e, soprattutto, potrete prendere la camera d’aria.

Gonfiare la camera d’aria

Adesso potete gonfiarla leggermente, ma dovrete svitare leggermente la valvola. Per farlo, potrete utilizzare la bomboletta di CO2. Successivamente, assicuratevi che il copertone sia stato correttamente inserito, per poi riposizionare la ruota e montare nuovamente tutto.

Insomma, in caso di gomma bucata è possibile intervenire in pochi e semplici passi.

Tuttavia, se qualcosa dovesse andare storto, vi consigliamo di recarvi da persone competenti che possano trovare una soluzione al vostro posto, soprattutto nel caso non siate esperti.

Alla fine della pratica, assicuratevi di rimettere a posto anche i freni e non partite se tutto non sembra essere perfettamente stabile e sicuro.

LEGGI ANCHE: