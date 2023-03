Avete cambiato banca avete bisogno di cambiare IBAN su Telepass? Si tratta di un procedimento assolutamente semplice. Di seguito vi spiegheremo come fare, insieme ad altre curiosità che potrebbero tornarvi utili.

Telepass, come cambiare l’IBAN: la guida

Se avete un Telepass base, quindi un contratto Telepass Family, basterà modificare le impostazioni sul sito ufficiale o sull’app.

Andate sul sito ufficiale ed entrate nell’area riservata. Successivamente, dal menu a sinistra, cliccate sul contratto e poi su Cambio IBAN.

Su App, andate su Contratti, poi su Telepass Base e modificate l’IBAN andando nella sezione Metodo di pagamento.

Insomma, si tratta di un procedimento molto semplice. Nel caso doveste avere problemi, potete recarvi presso un punto vendita abilitato o contattare il servizio clienti.

Come usare il telepass su più auto

È possibile usare il telepass su più auto, ciascuna con il suo dispositivo (o semplicemente lo stesso). L’importante è che la seconda targa venga registrata e che quindi il veicolo sia riconoscibile.

Inizialmente si potevano associare ben tre auto diverse (appartenenti allo stesso nucleo familiare). Adesso il limite è di due auto (motocicli compresi). Con la formula Telepass Family è possibile associare due targhe diverse sullo stesso conto corrente. Con Telepass Twin, invece, si può regalare uno sconto su un nuovo contratto.

La persona che riceverà questo dono, infatti, potrà registrare due targhe sul proprio conto, quindi si arriverebbe a un totale di quattro targhe diverse per il nucleo familiare.

Come avere Telepass gratis

Molte persone ci pongono questa domanda. Purtroppo, non è possibile avere Telepass gratuitamente, ma è possibile usufruire di alcune promozioni per un periodo di tempo limitato.

Alcuni istituti di credito, ad esempio, propongono il canone gratuito per sei mesi o un anno. Alcune regioni, invece, offrono Telepass Family gratis per un anno, a seconda della tratta autostradale e da altri requisiti (ad esempio la residenza in una determinata regione).

