Avete una bici e vorreste cambiare le pasticche dei freni? In questa pratica guida scoprirete tutti i passaggi essenziali. Si tratta di una sfaccettatura molto utile e importante, dato che le giuste pasticche dei freni possono garantire sicurezza e ottime prestazioni.

Bici: come cambiare le pasticche dei freni

Smontare la pinza

Innanzitutto, è necessario smontare la pinza. Questo perché le pasticche sono al suo interno. Prendete una chiave a brugola e svitate la forcella con due viti. Non staccatela completamente: distanziatela semplicemente dal disco.

Sostituire le pasticche

Ora potete iniziare a sostituire le pasticche. Per farlo, dovrete dapprima svitare la vite trasversale. Quest’ultima blocca la molla su cui sono installate le pastiglie.

Tiratela verso di voi con le mani, altrimenti aiutatevi con delle pinze in caso di resistenza.

Prima di sostituire le pasticche, assicuratevi che il movimento dei pistoncini sia corretto. Potreste doverli detergere con dell’alcool isopropilico o con qualche goccia di WD-40 Specialist.

Ora potete inserire le nuove pastiglie: basterà comprimere le due ali della molla e inserire le pastiglie tra i pistoncini laterali. Inserite nuovamente la molla trasversale, poi avvitate il tutto seguendo gli stessi procedimenti di prima.

Rimontare la pinza

La pinza deve essere perfetamente centrata. Una volta fatto ciò, inserite nuovamente le viti per serrarla. Prima di farlo, però, assicuratevi che la rotazione del disco non venga a contatto con le pastiglie.

Per farlo, basta ruotare manualmente la ruota. Nel caso dovessero toccare, spostate la pinza in modo da ottenere la posizione perfetta. Infine, assicuratevi che i freni funzionino correttamente, dato che è una delle sfaccettature più importanti in assoluto.

