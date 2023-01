La giusta pressione delle gomme è estremamente importante. Scoprite come misurare la pressione delle gomme della vostra bici in pochi passaggi.

Come misurare la pressione delle gomme della bici? Quali sono i fattori principali a cui prestare attenzione?

Una giusta pressione delle gomme è di vitale importanza, perché garantirà ottime prestazioni e la bici sarà quindi più sicura. Come per l’auto, misurare la pressione è piuttosto semplice e richiede semplicissimi passaggi.

Vi spieghiamo alcune informazioni importanti in merito.

Bici: come misurare la pressione delle gomme?

Per misurare la pressione non dovrete fare altro che procurarvi un manometro affidabile. Generalmente potrete trovarli anche a 10 euro, ma in commercio ne esistono di tutti i tipi.

Solitamente il marchio delle gomme rilascia informazioni sulla pressione minima e massima da rispettare, quindi cercate informazioni prima di procedere. Rispettare questi requisiti è di vitale importanza, in modo da evitare che la gomma possa danneggiarsi, bucarsi o altro ancora.

Prendete il manometro, svitate il tappo della valvola dell’aria posto vicino alla gomma e inserite lo strumento sulla valvola.

Premete con una certa forza, in modo da creare una chiusura ermetica che impedisca all’aria di fuoriuscire e quindi alla gomma di sgonfiarsi ulteriormente.

Se l’aria dovesse uscire, ve ne accorgerete facilmente da un suono simile a un sibilo. Fatto ciò, sul manometro comparirà il livello della pressione. Se quest’ultimo è compreso tra i requisiti raccomandati, allora non dovrete fare nulla. In caso contrario, potreste voler gonfiare la gomma con un compressore.

Come gonfiare la gomma

Per gonfiarla dovrete procurarvi un compressore d’aria e premere l’ugello sulla valvola, esattamente come fatto precedentemente con il manometro. A quel punto, controllate nuovamente la pressione con il manometro. In alcuni casi potrebbe essere necessario gonfiare ulteriormente la gomma o far fuoriuscire un po’ di aria perché è stata gonfiata troppo.

