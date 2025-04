Nilox svela le E-Bike per il 2025, 8 modelli divisi in due diverse tipologie Fat e City per sguasciare nel traffico con stile.

Nilox è un marchio italiano che ha avuto inizialmente molta fama a livello nazionale ed europeo con la produzione di action cam per poi evolversi in un brand orientato sulla mobilità sostenibile. In questo 2025 ha presentato le e-bike che compongono la gamma, si dividono in due tipologie, Fat e City ed in questo articolo le approfondiamo fornendo i dettagli più interessanti.

Nilox, le e-bike per il 2025 sono Fat e City

Le prime di cui vale la pena parlare sono quelle appartenti alla gamma Fat che come suggerisce il nome si compone delle biciclette elettriche dotate di ruote di grandi dimensioni capaci di fronteggiare ogni terreno.

Infatti le ruote hanno dimensioni di 20 pollici con sezione da 4 pollici. Un pneumatico che è in grado di garantire un’ ottima agilità sia nell’uso cittadino che in fuoristrada. I modelli sono la X8 Pro con motore da 36 cavalli e coppia di 53 Nm, la batteria è da 13 ampere e 468 volt garantisce un’autonomia di 70 km. La versione X10 adotta la stessa batteria integrata al telaio con un tempo di ricarica di 6 ore.

Il cambio è uno Shimano a 6 velocità. Sul fronte del prezzo la X8 Pro costa 1.199 euro mentre la X10 è 200 euro più cara, 1.399 euro.

Vi è poi la X10 Ultra, evoluzione della X10 con un’autonomia maggiore, pari a 90 km ed il prezzo è di 1.599 euro. Infine per la gamma Fat la X5 che è la meno cara di tutte che costa 999 euro.

City, per chi vive la città su due ruote

La gamma City è pensata e realizzata da Nilox per chi cerca biciclette elettriche perfette per l’uso cittadino.

Si inizia con la J1 Pro che ha un motore da 36 V e 250 W con batteria da 8Ah-288Wh per un’autonomia di 40 km, il suo prezzo è di 799 euro.

La J5 Pro ha una batteria removibile da 10Ah-360Wh ed un motore posto nel mozzo posteriore da 35 Nm, anche qui il cambio è uno Shimano a 6 velocità. Il costo è di 899 euro.

Infine troviamo la J7 con un motore da 55 Nm di coppia massima e batteria da 13Ah-468Wh come quelle che adottano le Fat ed infatti l’autonomia è di 80 km. Disponibile in tinta verde smeraldo o bianco ha un costo di 1.299 euro.