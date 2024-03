Il parabrezza di un’auto è un elemento importante per la sicurezza degli occupanti in quanto protegge dagli urti. In questo articolo vedremo come capire se quello montato è ancora quello di fabbrica o se è stato sostituito.

Come capire se il parabrezza è originale?

I parabrezza non vengono prodotti direttamente dalle case costruttrici ma da aziende terze che si occupano di produrre le componenti OEM con cui la macchina esce dalla fabbrica così come il settore dell’aftermarket per i pezzi di ricambio.

La garanzia di originalità arriva direttamente dai produttori dei cristalli e non dalle case costruttrici su cui questi vengono montati. Quindi bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli presenti sul vetro che ne determinano l’originalità. Di seguito riportiamo a cosa bisogna stare attenti.

Il primo requisito da rispettare è la corrispondenza del vetro con l’omologazione ECE/43 che deve essere presente su tutti i parabrezza delle auto che circolano in Europa. Inoltre vi sono altre sigle che la certificano.

L’indicazione del nome del produttore del vetro.

Il numero identificativo del Paese Europeo di omologazione (lettera E+ numero univoco assegnato ad ogni Paese).

I numeri di conformità per gli standard di sicurezza richiesti in altri Paesi diversi da quelli Europei (lettere come M, AS, DOT, CCC).

Data ed identificativo di produzione.

Eventuali altre sigle che indicano specifiche relative al vetro

Ma cosa è un ricambio originale?

Un ricambio originale è un ricambio che è stato costruito e/o assemblato seguendo le specifiche imposte dal costruttore di quel determinato veicolo, rispettandone anche gli standard di sicurezza.

Di conseguenza lo possono essere i ricambi prodotti da terzi che abbiano la licenza del costruttore. In questo caso infatti il prezzo d’acquisto è il medesimo che si avrebbe qualora si acquistasse il pezzo OEM.