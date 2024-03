Come lavare e curare la capote in tela dell'auto? I diversi metodi per un ottimo risultato.

Quando si acquista un’automobile cabriolet lo si fa principalmente per la voglia di sentire il vento fra i capelli e per godere del panorama delle strade che si stanno attraversando dato che è un’esperienza diversa rispetto alle auto con il tetto rigido. Vediamo come lavare e curare la capote di tela.

Come lavare e curare la capote in tela dell’auto?

La cura della capote in tela dell’auto deve esserci per evitare che quest’ultima si rovini più del dovuto. E’ naturale che con il passare degli anni questa possa deteriorarsi ma se si effettuano le giuste manovre questa può durare più a lungo.

Per il lavaggio esistono diversi detergenti spray studiati per questa operazione in commercio che si possono acquistare nei negozi specializzati sia fisici che online.

Allo stesso tempo è possibile utilizzare materiali ecocompatibili come una spugna, ed una spazzola e del sapone. L’unica accortezza in questo caso è nel momento del risciacquo che deve avvenire con acqua pulita. Aspettare poi a richiuderla e farlo solo quando è asciutta per evitare che si formino macchie di muffa.

I consigli utili

Come già detto evitare di richiuderla quando è umida così da non avere infiltrazioni che poi sarebbero difficili da pulire. Inoltre è sconsigliato lavare un’auto dotata di tetto in tela in un autolavaggio in quanto i forti getti d’acqua ed aria possono avere un effetto aggressivo sulla tenuta generale.

Attenzioni alle guarnizioni che devono essere trattate con appositi spray per evitare che la plastica diventi porosa ed anche alle cerniere che potrebbero rovinarsi. Per quest’ultime la lubrificazione può avvenire utilizzando spray adatti che svolgono perfettamente il lavoro per cui sono stati creati.

Se si effettuano queste manutenzioni e si tiene l’auto in garage il tetto in tela dell’auto durerà per molti anni ancora.