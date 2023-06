Come capire se il cambio automatico è rotto? I segnali possono essere diversi e sono molto specifici. Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come capire se il cambio automatico è rotto: i segnali principali

Strani rumori in folle

Se la macchina è in folle e si verificano strani rumori, potrebbe essere necessario utilizzare un nuovo fluido di trasmissione.

In alcuni casi, però, potrebbe essere necessaria una sostituzione. Vi suggeriamo ugualmente di recarvi da un professionista.

Spia del motore accesa

Se temete ci sia un problema con il cambio automatico e si è accesa la spia del motore, allora potrebbero esserci problemi specifici.

Anche in questo caso assicuratevi di consultare un professionista affinché risalga al problema.

La macchina non risponde

La macchina potrebbe non rispondere quando cercate di passare da parcheggio a marcia.

Perdita di fluido

Si tratta di una delle motivazioni più diffuse in assoluto.

Segnali allarmanti

Altri segnali allarmanti potrebbero risalire a un ritardo nell’accelerazione e strani rumori.

Odore di bruciato

Se sentite odore di bruciato, recatevi quanto prima da un professionista. La trasmissione si sta probabilmente surriscaldando o il liquido è ormai vecchio e bruciato.

Come controllare l’olio del cambio automatico: la guida

A differenza del livello del fluido, l’olio deve essere controllato in modo leggermente più complesso. Proprio per questo motivo spesso se ne occupano persone competenti che sanno esattamente come procedere.

Il veicolo deve infatti essere sollevato, in modo da poter passare al di sotto per individuare il tappo del filtro.

Quest’ultimo andrà prima pulito, poi andrà svitato ed eventualmente lubrificato con il WD-40. Il professionista controllerà l’olio presente nella scatola del cambio e rabboccherà l’olio con una siringa.

