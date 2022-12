Come controllare l’olio motore della moto: la guida

Si tratta di un controllo regolare che ha un grande impatto sulla salute del motore. Scopriamo come fare.

Sapere come controllare l’olio motore della moto è davvero importante. Un buon livello di olio significa garantire una buona longevità al motore e, quindi, prevenire gravi danni.

In questa pratica guida vi spiegheremo come controllare il livello dell’olio in pochi e semplici passi.

Come controllare l’olio motore della moto

Parcheggiate la moto su una superficie piana e usate il cavalletto. Attendete almeno una decina di minuti, in modo che il motore si sia raffreddato.

L’asticella per controllare il livello dell’olio dovrebbe trovarsi sulla parte bassa del motore. Una volta individuata, svitatela e asciugatela con un fazzoletto, come fareste con un’auto.

Una volta asciugata, inseritela nuovamente all’interno per poi estrarla.

Anche in questo caso troverete un indicatore che vi permetterà di capire il livello dell’olio. Generalmente si tratta di due linee: se il livello dell’olio è tra le due linee o pari alla linea superiore, allora non c’è da preoccuparsi.

Se il livello dell’olio è al di sotto della linea inferiore, invece, dovrete rabboccare quanto prima. Assicuratevi come sempre di selezionare il prodotto compatibile con il motore della vostra moto.

Come controllare l’olio motore della moto: segnali a cui prestare attenzione

Particelle di metallo : usura del motore.

: usura del motore. Consistenza lattiginosa: probabile penetrazione del refrigerante.

Ad ogni modo, assicuratevi di far controllare regolarmente la vostra moto. Solo così un meccanico competente potrà aiutarvi ed escludere eventuali problematiche o danni.

Proprio come con l’auto, anche la moto deve essere revisionata ed è necessario accertarsi che ogni sua componente sia in ottime condizioni.

Ciò vi permetterà di godere del vostro mezzo per molti anni, senza imbattersi in spiacevoli problematiche.

