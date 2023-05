Qual è la differenza tra cambio automatico e cambio a doppia frizione? Sebbene il cambio a doppia frizione sia privo del pedale della frizione, è difficile classificarlo come automatico. Mentre la maggior parte dei cambi automatici si basa su un convertitore di coppia o, se si tratta di un CVT, su un sistema di pulegge, il cambio a doppia frizione utilizza dischi di frizione, come un cambio manuale.

A causa del modo particolare in cui è impostato un cambio a doppia frizione, se lo si guida come se fosse un cambio automatico, è probabile che si abbia un’esperienza di guida negativa e che si possa danneggiare seriamente la trasmissione.

Capire come funziona un cambio a doppia frizione e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di trasmissione può aiutare ad aumentare la longevità del cambio e contribuire a migliorare l’esperienza di guida complessiva.

Qual è la differenza tra cambio automatico e cambio a doppia frizione?

La trasmissione di un veicolo è il componente responsabile della trasformazione della potenza del motore in movimento delle ruote. I diversi tipi di trasmissione hanno metodi diversi per farlo, ma si parla principalmente di trasmissioni in termini di automatiche o manuali. Sebbene si tratti di una visione eccessivamente semplicistica, essa descrive la capacità dell’auto di trasferire le marce da sola.

Mentre i veicoli con cambio manuale richiedono che il conducente disinnesti la frizione tramite un pedale, cambi le marce e poi reinnesti la frizione, i veicoli automatici in genere gestiscono i cambi di marcia da soli grazie a un convertitore di coppia. Sebbene il convertitore di coppia e la piastra di flessione funzionino in modo simile alla frizione e al volano, queste piccole differenze di equipaggiamento portano a stili di guida molto diversi.

La prossima volta che vi trovate a un semaforo, guardatevi intorno. I conducenti di veicoli automatici hanno la tendenza a “strisciare”, perché i loro veicoli sono sempre in marcia durante il normale funzionamento. D’altro canto, i conducenti di veicoli manuali spesso preferiscono aspettare che ci sia spazio sufficiente per inserire la marcia prima di chiedere all’auto di muoversi. Se state osservando un veicolo manuale più vecchio, è probabile che lo vediate arretrare leggermente su una pendenza (un altro motivo per non scodare).

A causa del modo in cui la frizione si innesta e si disinnesta con il motore, il modo in cui i conducenti di veicoli manuali e automatici devono eseguire manovre simili è completamente diverso. Ciò è determinato dalle esigenze della trasmissione, quindi si può capire perché è così importante capire in quale campo rientra il cambio a doppia frizione.

Cos’è un cambio a doppia frizione?

Poiché in alcuni casi è comodo avere un cambio automatico, ma la maggior parte degli appassionati desidera un maggiore controllo della marcia, le trasmissioni “manumatiche” o semiautomatiche sono diventate uno stile di trasmissione sempre più popolare. Sebbene vengano accomunate nella stessa categoria, le trasmissioni semiautomatiche raggiungono lo stesso obiettivo seguendo una serie di strade diverse. Uno di questi percorsi è il cambio a doppia frizione.

Un cambio a doppia frizione è un cambio con almeno due dischi frizione, uno per le marce pari e uno per le marce dispari. Come in un cambio sequenziale, le marce vanno in ordine, ma invece di affidarsi al guidatore per sapere quando cambiare marcia, il cambio a doppia frizione cambia automaticamente. Quasi tutti i veicoli dotati di DCT dispongono però anche di una modalità manuale e, se lo si desidera, è possibile utilizzare le palette per cambiare manualmente le marce. In questo senso, i DCT sono un sistema di trasmissione ibrido, non completamente automatico o completamente manuale.

Alcuni considerano i DCT un cambio automatico perché la maggior parte delle volte i cambi di marcia sono automatici. Altri lo considerano un manuale perché si basa ancora su un disco frizione e il processo di cambio marcia (compreso l’innesto e il disinnesto del motore) è simile a quello di un manuale.

In realtà, il problema è che abbiamo basato gran parte della nostra comprensione della trasmissione di un’auto sulla parte dell’equazione relativa al guidatore, semplificando eccessivamente una categoria che dovrebbe essere molto più ampia. Esistono molti tipi diversi di trasmissioni e dire che una trasmissione a variazione continua (CVT) e una trasmissione a doppia frizione sono uguali solo perché nessuna delle due richiede al guidatore di cambiare manualmente illustra i problemi della distinzione e il motivo per cui è difficile parlare in modo assoluto di tutte le trasmissioni che possono cambiare automaticamente.

