Controllare i punti della patente con lo SPID è facilissimo e richiede poco tempo. Ecco come fare.

Come controllare punti patente con SPID? Si tratta di una procedura semplicissima e che richiede pochissimo tempo. In questo articolo troverete i procedimenti essenziali per farlo, insieme a un breve riepilogo che riguarda le decurtazioni.

Come controllare punti patente con SPID?

Per controllare i punti patente con lo SPID vi basterà andare sul sito Portale dell’Automobilista e accedere con le proprie credenziali. Se non siete ancora registrati al sito, dovrete cliccare su Accedi con SPID, per poi inserire i vari dati, tra cui:

Nome e cognome

Codice fiscale

Sesso

Indirizzo e-mail

Numero di cellulare

Data e luogo di nascita

Carta d’identità

Una volta fatto ciò, troverete il saldo punti in alto a sinistra.

Quando si perdono i punti della patente?

Ogni evento corrisponde a una decurtazione specifica. In questo caso andremo per ordine, partendo dalla decurtazione più alta (dieci punti):

10 punti : velocità oltre i 60 km/h; circolazione contromano o sorpasso pericoloso. Manovre pericolose in autostrada e guida in stato di ebbrezza. Attenzione anche alla fuga in caso di incidente.

: velocità oltre i 60 km/h; circolazione contromano o sorpasso pericoloso. Manovre pericolose in autostrada e guida in stato di ebbrezza. Attenzione anche alla fuga in caso di incidente. 8 punti : mancato rispetto della distanza di sicurezza in caso di incidente; inversioni di marcia non consentite; non aver rispettato la precedenza ai pedoni.

: mancato rispetto della distanza di sicurezza in caso di incidente; inversioni di marcia non consentite; non aver rispettato la precedenza ai pedoni. 6 punti : non aver rispettato obbligo di fermata, semaforo o passaggi a livello.

: non aver rispettato obbligo di fermata, semaforo o passaggi a livello. 5 punti : non aver dato le giuste precedenze; non aver indossato cinture di sicurezza.

: non aver dato le giuste precedenze; non aver indossato cinture di sicurezza. 4 punti : circolazione contromano; non si occupa la corsia più libera a destra; trasporto di cose e persone eccessivo.

: circolazione contromano; non si occupa la corsia più libera a destra; trasporto di cose e persone eccessivo. 3 punti : uso degli abbaglianti in condizioni sbagliate; mancato rispetto verso ufficiali e agenti.

: uso degli abbaglianti in condizioni sbagliate; mancato rispetto verso ufficiali e agenti. 2 punti : mancato rispetto della segnaletica; mancata segnalazione con triangolo in caso di fermo sulla carreggiata.

: mancato rispetto della segnaletica; mancata segnalazione con triangolo in caso di fermo sulla carreggiata. 1 punto: non si usano i dispositivi di illuminazione o uso improprio dei fari.

