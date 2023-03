Seguite questa pratica guida per scoprire dome disdire il contratto.

Vorreste disdire il servizio Telepass online ma non sapete come fare? Ci pensiamo noi!

Avete accesso a diverse modalità che esploreremo in questo articolo. Ecco come fare…

Come disdire Telepass online: tutto ciò che si deve sapere

Sito web

Avete a disposizione diversi modi per farlo. Andando sul sito web ufficiale di Telepass, avrete a disposizione un modulo da compilare.

In questo modo potrete mettervi in contatto con un consulente che vi aiuterà nel processo.

Non dovrete fare altro che inserire i vostri dati, quindi: nome, cognome, cellulare e codice fiscale.

Tuttavia, successivamente dovrete esibire informazioni ancora più importanti, altrimenti sarebbe impossibile disdire il contratto.

Assicuratevi di avere con voi:

Codice ID (potete trovarlo nelle fatture Telepass)

Numero di targa

Numero del contratto

Codice del dispositivo

Area clienti Telepass

In questo caso, potete procedere con una segnalazione. Non dovrete fare altro che redigere un documento “ufficiale”, spiegando la volontà di disdire il contratto, più le informazioni scritte sopra.

Assicuratevi anche di scrivere la tipologia di contratto, ad esempio Telepass Family.

Scritto il documento, andate nell’area personale, poi nella sezione Segnalazioni.

Fatto ciò, andata su Tipo di richiesta e su Chiusura contratto. Cliccate su Carica un file e inserite il PDF del documento scritto in precedenza.

Ricordatevi anche di scannerizare la carta d’identità. Infine, cliccate su Invia. Non vi resterà che attendere conferme.

PEC

Potete inviare la documentazione tramite PEC, precisamente all’indirizzo [email protected].

Per chi non lo sapesse, anche il vostro indirizzo di posta elettronica deve essere certificato, quindi non basta un indirizzo email qualsiasi.

Per restituire il dispositivo, invece, basterà consegnarlo presso un punto Telepass o spedito per posta raccomandata all’indirizzo ufficiale di Telepass.

