Il telepedaggio in questi ultimi mesi ha subito un cambiamento in termini di possibilità per i clienti che utilizzano l’autostrada dato che oltre a Telepass si è inserito nel mercato un altro player ovvero Unipolmove. In questo articolo vediamo quali sono le principali differenze tra i due sistemi di telepedaggio autostradale.

Telepass e Unipolmove, le differenze

Telepass e Unipolmove svolgono tutte e due il medesimo servizio, ovvero permettono di pagare velocemente il pedaggio autostradale senza doversi fermare ogni volta al casello a ritirare in entrata il biglietto e a depositarlo in uscita, pagando la tratta che si è effettuato.

Le differenze principali sono in termini di prezzo innanzitutto, con Telepass che ha un costo di 1,83 euro al mese contro 1 euro/mese di Unipolmove.

I servizi offerti vedono in vantaggio Unipolmove, infatti oltre al telepedaggio, le strisce blu, l’area C di Milano e i parcheggi convenzionati, permette di pagare multe, il bollo ed il carburante oltre ad essere assicurato per furto o smarrimento del dispositivo.

Telepass offre il pagamento dello stretto di Messina, l’idea di chi gestisce questo servizio è di ampliare l’offerta di servizi per adeguarsi a quanto fatto da Unipolmove.

Telepass non offre un servizio di prova gratuito, opportunità che invece garantisce Unipolmove con 6 mesi di utilizzo gratis prima di acquistare il dispositivo iniziando a pagare l’abbonamento.

Il doppio dispositivo è presente in entrambi i servizi, qui è più vantaggioso Unipolmove con un canone di 50 centesimi al mese. Telepass fa pagare 2,10 euro al mese il secondo apparecchio (twin) con anche l’assistenza stradale.

Telepass offre uno sconto del 30% se si sceglie un dispositivo esclusivo per la moto facendone richiesta. Unipolmove non offre sconti per utilizzo su un veicolo a due ruote.

Entrambi possono essere utilizzati all’estero, Telepass in Francia, Spagna e Portogallo, sostituendo il dispositivo originale o aggiungendone uno. Il costo di attivazione è 6 euro per attivarlo + 2,40 euro/mese per ogni utilizzo.

Telepass offre l’opportunità di abbinare 2 targhe a dispositivo mentre Unipolmove ne permette solo una, cambiabile quante volte si vuole via app.

Stesso prezzo per il Pay per use

Sia Telepass che Unipolmove hanno lo stesso prezzo per la modalità Payperuse, 10 euro di attivazione e 2,50 euro al mese ogni volta che viene utilizzato. Unipolmove permette di pagare 5 euro di attivazione se lo si adotta per un veicolo aziendale.