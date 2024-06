In questo articolo vediamo i metodi più utilizzati per disdire il proprio contratto Telepass.

Il Telepass con il suo rincaro è entrato nell’occhio del ciclone perché questo suo aumento non è giustificato da un miglioramento del servizio. In questo articolo vediamo quindi quali sono le possibilità per disdire il proprio contratto per passare ad un gestore concorrente per il pedaggio autostradale.

Come disdire il telepass

Il primo passo per disdire il Telepass è quello di inviare una PEC tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, previo lo scaricamento del modulo presente sul sito Telepass. L’ indirizzo è [email protected]

Un metodo alternativo è il classico invio di una raccomandata A/R a Telepass specificando di voler fare la disdetta del proprio abbonamento.

Ci si può recare di persona presso un punto Telepass e portare con sé il proprio dispositivo. Compilare quanto vi verrà fornito e quindi consegnarlo per non essere ufficialmente clienti del servizio.

Il modo più rapido è sul sito web

Se non si vuole effettuare la disdetta mediante i metodi sopra elencati si può chiedere la disdetta mediante la propria area clienti sul sito.

Da qui si può effettuare la cessazione del proprio contratto inserendo i dati di riferimento per il contratto che si è sottoscritto.

La consegna del dispositivo deve avvenire non oltre i 20 giorni dopo la cessazione del contratto in uno dei punti blu presenti sulle autostrade e tangenziali. Ciò è da fare se il dispositivo è stato fornito in comodato d’uso alla firma del contratto.

Così facendo ci si può orientare sulle alternative presenti sul mercato. Abbiamo scritto le principali differenze tra le varie offerte presenti sul mercato.

La scelta di Telepass è stata inaspettata e certamente non positiva, ora non resterà che stare a vedere come si comporteranno i competitor quando i prezzi saranno allineati, dato che questo è molto probabile che possa accadere.