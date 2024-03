L’automobile è formata da tanti elementi ed alcuni di essi li consideriamo scontati dato che sono presenti su tutte le auto ma in realtà queste devono adattarsi alle esigenze del guidatore. Una di queste è la pedaliera, vediamo come è possibile fare manutenzione.

LEGGI ANCHE: Ferrari SF1000, motore e velocità massima

Come fare manutenzione dei pedali dell’auto?

I pedali dell’auto possono essere avere la propria manutenzione, si differenzia tra manutenzione meccanica e manutenzione della gomma che copre i pedali. La manutenzione meccanica riguarda principalmente la frizione e il freno.

Per la frizione se questa è usurata, a seguito di uno stile di guida troppo aggressivo o di un impianto elettronico mal realizzato, è necessario sostituirla con una nuova. Se si è esperti di meccanica si può eseguire la manutenzione dell’auto in autonomia o altrimenti ci si può affidare a officine specializzate.

Il freno va controllato quando la frenata è lunga o se il pedale stesso non risponde. La problematica è dovuta o alla mancanza di liquido dei freni, pastiglie deteriorate o anche i dischi non perfettamente lisci.

LEGGI ANCHE: Come individuare le perdite di liquido refrigerante dell’auto, i consigli utili

Per la gomma dei copri pedali si può optare sul fai da te

La gomma che copre i pedali si può sostituire se logora ed è importante farlo perché un pedale troppo liscio può non permettere di frenare o accelerare adeguatamente.

Il cambio come suggerisce il titolo si può fare in autonomia prendendo le misure della propria auto e cercando nei negozi specializzati o su internet quelli giusti.

Per poterlo fare basta togliere la gomma che li ricopre e applicarvi sopra i pedali in gomma nuovi. In questo modo il feeling sarà diverso e si avrà maggior sicurezza quando si andrà a gestire l’automobile in situazioni critiche dato che il piede è fermo.