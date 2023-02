Come gonfiare le gomme dell’auto: la guida completa

La pressione dei pneumatici può influire su molti aspetti delle prestazioni del veicolo, come lo spazio di frenata e la durata dei pneumatici. Ecco come gonfiarli.

Non sapete come gonfiare le gomme dell’auto? Per essere sicuri ed efficienti sulla strada, i pneumatici devono essere gonfiati correttamente. La pressione dei pneumatici può influire su molti aspetti delle prestazioni del veicolo, come lo spazio di frenata, la durata dei pneumatici, la precisione di guida e il risparmio di carburante.

Se i pneumatici sono sottogonfiati, avranno un maggiore contatto con la strada e si consumeranno più rapidamente. Se i pneumatici sono sovragonfiati, invece, avranno un contatto minore con la superficie stradale e avranno una presa debole, aumentando il rischio di incidenti.

Come gonfiare le gomme dell’auto

Controllare la pressione

Prima di iniziare a gonfiare gli pneumatici, è necessario controllare la loro pressione attuale. Per farlo, è necessario un manometro che utilizzi la stessa unità di misura delle linee guida per la pressione fornite per la vostra auto.

Se non ne avete uno, quasi tutte le stazioni di servizio ne includono uno nelle pompe di pressione self-service sul piazzale.

La pressione ottimale degli pneumatici per il vostro veicolo può essere trovata utilizzando il nostro strumento di ricerca della pressione degli pneumatici. In alternativa, si trova nel manuale d’uso o, se non si ha accesso al manuale, si può trovare il valore all’interno del tappo del carburante o su un adesivo del produttore all’interno del veicolo.

La pressione dell’aria degli pneumatici è misurata in PSI e di solito è la stessa per tutti e quattro gli pneumatici.

È importante ricordare, tuttavia, che la pressione dell’aria dovrà essere aumentata in tutti e quattro i pneumatici in caso di traino o di trasporto di un carico pesante.

Procedimenti

Per gonfiare i pneumatici è sufficiente inserire la pompa d’aria nella valvola del pneumatico e premere il grilletto. L’operazione deve essere eseguita a brevi intervalli per garantire la precisione e per non gonfiare eccessivamente il pneumatico. Continuate a premere il grilletto della pompa d’aria a brevi intervalli fino a quando la lettura dei PSI sull’indicatore corrisponde al valore ottimale per la vostra auto.

In alternativa, se è necessario rimuovere l’aria e ridurre la pressione, estrarre lentamente l’ugello della pompa d’aria dalla valvola del pneumatico per rilasciare l’aria. Si sentirà un forte sibilo quando l’aria fuoriesce: è normale.

Anche in questo caso, l’operazione deve essere eseguita a piccoli scatti per evitare che tutta l’aria fuoriesca dal pneumatico. Continuate a muovere delicatamente l’ugello dentro e fuori la valvola fino a quando il valore PSI si abbassa fino a raggiungere il valore raccomandato nel manuale d’uso.

Una volta che il pneumatico si è avvicinato il più possibile alla pressione ottimale, rimettete rapidamente i cappucci delle valvole e passate al pneumatico successivo. Se avete tempo, ricordatevi di gonfiare o sgonfiare anche la ruota di scorta: questo potrebbe risparmiarvi qualche problema in caso di guasto.

