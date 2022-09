Gomme auto in regola o no: come controllare

Per le gomme auto, durante un controllo, le forze dell’ordine fanno attenzione a qualunque dettaglio. Controllano perfino le ruote per cercare di capire se tutto è in regola. Le ruote devono avere delle misure ben precise, in caso contrario si rischiano delle multe anche di cifre parecchio elevate.

Per non rischiare di prendere una multa prima di partire per lunghi viaggi, è consigliato controllare ogni cosa. In particolare per quanto riguarda le ruote, si può usare una monetina da 2 euro che per quanto possa sembrare assurdo, può davvero salvare la vita.

Quali sono le caratteristiche che devono avere delle gomme auto: Le gomme auto devono avere una profondità di intagli principali del battistrada di 1,60 mm.

Questa può essere verificata con una moneta da 2 euro. Secondo il Codice della Strada gli pneumatici di ciclomotori, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi devono essere praticamente perfetto prima di immettersi nel traffico, quindi privi di lesioni anche minime.

Queste, possono compromettere la sicurezza. Viaggiare in condizioni poco sicure espone al rischio di ricevere multe salate. Se si circola su un mezzo che ha uno o più pneumatici inefficienti, si rischiano multe da 80 euro a 318 euro.

Gomme dell’auto in regola: come controllare la pressione

Per controllare la pressione basta mettere in pratica un trucchetto che funziona sempre. Si tratta di un metodo veloce, che consente in pochi secondi di verificare l’usura delle gomme auto. Basta soltanto infilare nel battistrada della gomma una moneta da 2 euro.

Qualora la gomma dovesse superare il livello della corona argentata allora vuol dire che è profonda più del normale e quindi che supera 1,6 mm per cui bisogna correre ai ripari e regolarizzare il tutto.

In caso contrario si può partire in totale serenità. Non rischiate di prendere una multa, soprattutto perché tra i mesi di dicembre e gennaio ci saranno aumenti importanti sulle multe che avranno costi decisamente più elevati. Quindi cerca di seguire i consigli dati per evitare di prendere delle multe salate che dovrai pagare, quando invece basta seguire questi consigli per evitarlo.

