Come proteggere l’auto dai graffi? Purtroppo, i graffi sulla carrozzeria possono destare grande preoccupazione. Vorremmo che la nostra auto splendesse come quando è stata acquistata, ma purtroppo alcuni segni sono a dir poco inevitabili.

Tralasciando la normale usura, però, è possibile proteggere la propria auto con alcuni accorgimenti.

Non rassegnatevi, quindi: con alcune semplici soluzioni è possibile lasciare che la carrozzeria continui a splendere senza elementi antiestetici!

Come proteggere l’auto dai graffi: provate queste soluzioni

La prevenzione durante la guida

Sembrerà scontato, ma cercare di prestare attenzione ad eventuali manovre vi consentirà di proteggere l’auto al 95%. Ciò significa anche prestare attenzione agli atteggiamenti di guida altrui, quindi attenzione ai limiti di velocità, ad alcune manovre sbagliate e alla distanza di sicurezza.

Protezione dalle intemperie

Il vento forte potrebbe portare con sé oggetti in grado di lasciare brutti segni sull’auto. Per evitare ciò, cercate sempre di parcheggiare il veicolo in una zona abbastanza riparata. Potreste anche acquistare un telo portatile strutturato appositamente per le automobili.

In commercio potrete trovare numerosi prodotti a prezzi accessibili che si riveleranno particolarmente utili.

Pulite con i prodotti adeguati

Quando pulite la vostra auto, assicuratevi di non utilizzare mai prodotti abrasivi o troppo aggressivi. Cercate quindi avere sempre a portata di mano un panno in microfibra da utilizzare rigorosamente da bagnato e mai da asciutto.

Pulire l’auto con un panno asciutto significa causare dei terribili segni antiestetici. Oltretutto, potreste anche rovinare la vernice.

Il rivestimento ceramico

Si tratta di uno strato invisibile chiamato anche nano-rivestimento in grado di proteggere l’auto da graffi e corrosione.

Oltretutto, questo tipo di prodotto può essere applicato manualmente e ha una durata di almeno cinque anni. Conveniente, no?

