Se non sapete come proteggere l’auto dal furto, vi copriamo con una serie di consigli che vi aiuteranno a evitare situazioni potenzialmente pericolose.

Purtroppo, i malintenzionati possono essere dietro l’angolo e riservarci cattive sorprese. Per prevenire queste problematiche, potete adottare alcuni accorgimenti particolarmente utili.

Come proteggere l’auto dal furto: assicuratevi di fare queste cose

Scegliete parcheggi adeguati

Sembrerà scontato, ma in realtà è di vitale importanza ed è in questo contesto che si verifica la maggior parte dei furti. Assicuratevi di parcheggiare in un posto ben illuminato e non isolato. In questo modo scoraggerete i potenziali ladri.

Utilizzate un bloccasterzo o un immobilizzatore

Sono due strumenti particolarmente essenziali e che possono garantire massima sicurezza. Molte auto moderne possiedono già un bloccasterzo incorporato (basta semplicemente girare lo sterzo con la macchina spenta per farlo scattare).

Lo stesso discorso vale per gli immobilizzatori, ma se vi sentite più tranquilli ad acquistarli manualmente procedete pure!

Localizzatore

Questo non è un metodo per prevenire i furti, ma vi permetterà di recuperare la vostra auto nel caso i malintenzionati siano riusciti nel loro intento.

Con un localizzatore potrete scoprire dove si trova la vostra auto (ma assicuratevi di comunicare le coordinate alla polizia, piuttosto che mettervi in pericolo da soli).

Sensore di movimento

Si tratta di una luce con sensore di movimento che, rilevando il ladro, lo illumina e rende visibile. In questo modo potrete essere allertati o comunque scoraggiarlo.

Assicuratevi di chiudere l’auto

Anche questa è una sfaccettatura da non sottovalutare. Se fate parte di quella categoria di persone che si chiede costantemente se ha chiuso l’auto, fate bene!

Inoltre, assicuratevi di rimuovere eventuali oggetti di valore dall’auto.

Anche potenziali buste della spesa o borse possono incuriosire i malintenzionati.

