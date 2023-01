Se non sapete come togliere i graffi dal parabrezza dell’auto, vi copriamo con alcune soluzioni utili. Purtroppo, si tratta di un problema che la maggior parte dei detailer dilettanti non è in grado di risolvere da sola. Se avete un’area incrinata, scheggiata o graffiata sul parabrezza, la cosa migliore da fare è portare l’auto presso un’officina di riparazione vetri affidabile.

A meno che non sia necessaria una sostituzione completa del parabrezza, un’officina può riparare graffi come questi in modo rapido, semplice e conveniente. E potrebbero persino essere coperti dalla vostra assicurazione!

Se i vetri della vostra auto sono rovinati da vecchie spazzole tergicristallo, se presentano macchie ostinate o se i depositi minerali hanno fatto apparire il vetro inciso, possiamo aiutarvi con prodotti e consigli per risolvere questi problemi.

Auto: come togliere i graffi dal parabrezza

Sapone concentrato per autolavaggio

Quando si pulisce l’auto, è sempre meglio iniziare con il metodo più delicato. Nel caso dei vetri, ciò significa iniziare con una soluzione di sapone per auto, acqua e un guanto in microfibra di buona qualità. La soluzione deve essere più forte di quella utilizzata per un normale lavaggio dell’auto.

È sufficiente bagnare il vetro con una pompa, strofinarlo con il guanto insaponato, risciacquare e controllare il lavoro svolto.

Potrebbe essere sufficiente!

Barretta d’argilla

Se il vetro non è cristallino dopo averlo lavato con una soluzione per autolavaggio, è consigliabile utilizzare dell’argilla per la pulizia dei vetri e uno spray lubrificante. Queste argille sintetiche sono straordinariamente efficaci nel rimuovere i contaminanti incastrati nel vetro, proprio come fanno con il trasparente! Spruzzate il vetro con il lubrificante e strofinate avanti e indietro con l’argilla. Continuate questo processo fino a quando non avrete pulito l’intero vetro.

Quindi, utilizzate un detergente per vetri e un panno in microfibra pulito e controllate il vostro lavoro.

Se ci sono ancora macchie ostinate o materiali incastrati, è il momento di usare le armi più potenti.

Composto per lucidare

La maggior parte delle persone non penserebbe mai di usare un composto sul proprio vetro. Alcuni potrebbero addirittura temere che abrasivi come questi possano graffiare o danneggiare il vetro, ma non temete.

I composti per la lucidatura e lo sfregamento sono stati formulati in modo da essere sicuri per l’uso sul trasparente e sulla vernice. Il vetro del parabrezza e dei finestrini dell’auto è molto più duro del trasparente, quindi non c’è da preoccuparsi. L’unica cosa che abradono sono i residui, le macchie e i depositi che si desidera rimuovere.

Utilizzando un applicatore di schiuma a mano o una lucidatrice a doppia azione, applicate il composto lucidante o di sfregamento sul vetro proprio come fareste sulle superfici verniciate dell’auto. Seguite le istruzioni della confezione del composto e le migliori pratiche della vostra lucidatrice se utilizzate una macchina.

