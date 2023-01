Una grandinata può essere grande fonte di preoccupazione, dato che può recare danni non indifferenti. Ecco come proteggere l'auto.

Come proteggere l’auto dalla grandine? Assicurarci che il nostro veicolo sia sempre al riparo dalle intemperie non è sempre facile. Una grandinata o un temporale improvvisi non sono sempre prevedibili, soprattutto se siamo fuori casa.

Tuttavia, ci sono alcune cose che si possono fare per proteggere il veicolo dalla grandine.

Purtroppo, questo fenomeno può recare danni non indifferenti che, oltre a danneggiare l’auto, possono anche svalutarla pesantemente in caso di vendita futura.

Vediamo quindi come fare.

Come proteggere l’auto dalla grandine: preziosi consigli

Trovate un parcheggio coperto

Se siete abbastanza fortunati da trovare un parcheggio coperto, cercate sempre di parcheggiare lì la vostra auto. In questo modo sarà al riparo dal vento forte, dai temporali improvvisi o dalla grandine.

Alcuni supermercati sono dotati di parcheggi coperti o con almeno un riparo sotto cui posizionare il veicolo.

In alternativa, potreste provare a fermarvi sotto un albero, in modo che la caduta del ghiaccio possa essere attutita quanto più possibile.

Protezione antigrandine portatile

In commercio è possibile trovare delle tende per auto portatili da utilizzare in caso di necessità. Se ne vedono poche, in realtà, ma vengono pesantemente sottovalutate ed è un ottimo modo per proteggere l’auto da qualsiasi evenienza.

In quali casi la grandine può danneggiare il veicolo?

Dipende da innumerevoli fattori, ad esempio la dimensione della grandine, la sua direzione e la velocità con cui essa cade. Purtroppo non è facile dare un’informazione specifica, ma i chicchi di grandine abbastanza grandi possono creare ammaccature davvero sgradevoli.

In casi ancora più gravi, potrebbero perfino danneggiare gravemente il parabrezza. Insomma, non è un fenomeno da sottovalutare. Per fortuna, però, la vostra assicurazione potrebbe coprirvi in caso di incidenti naturali come in questo caso.

