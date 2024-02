Novità per Jeep che entra nel mondo dell’elettrificazione con la nuova tecnologia 4xe. Ecco la Jeep Renegade 4ex che combina la trazione integrale con un innovativo sistema di propulsione elettrica.

Jeep Renegade 4ex: caratteristiche

Il nuovo modello nasce dall’incontro tra le iconiche e sorprendenti linee della Renegade e la nuova tecnologia 4xe Plug-In Hybrid. L’innovazione nella mobilità si combina alla perfezione con la tradizione del design. La nuova Jeep Renegade 4xe è un’auto dalla grande personalità che si caratterizza per il badge esclusivo 4xe e i dettagli blu che sottolineano lo stile degli esterni di tutti i modelli.

Per quanto riguarda le dimensioni, parliamo di una lunghezza di 4.236 mm, larghezza 1.805 mm, e un’altezza che tocca i 1.692 mm. Per il passo siamo a 2.570 mm.

Ma la bellezza della nuova vettura è sottolineata anche al suo interno. L’abitacolo è stato progettato per garantire il massimo comfort di guida al conducente e allo stesso tempo a tutti e quattro i passeggeri in ogni condizione di viaggia, su strada e off road. Spaziosa e versatile ma anche ricca di pratici spazi portaoggetti. Dotata di un baule capiente, la Jeep Renegade 4ex riesce a soddisfare ogni stile ed esigenza.

Il cruscotto con linee ben definite e il volante ergonomico creano uno spazio tanto funzionale quanto esteticamente piacevole personalizzabile con le diverse combinazioni disponibili. Inoltre, la Jeep Renegade 4xe può essere dotata di due sistemi per l’apertura del tettuccio dotato di due pannelli leggeri che possono essere rimossi manualmente o elettricamente.

La tecnologia a bordo della Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid offre le più recenti soluzioni di connettività incluse nei servizi Uconnect e la app mobile My Uconnect.

Motore e prezzo

Per quanto riguarda il motore, la nuova Jeep Renegade 4ex raggiunge fino a 240 CV di potenza e un’accelerazione 0-100 in 7,5 secondi. Il nuovo schema dei motori di Jeep combina il pluripremiato Benzina Turbo T4 anteriore con un secondo e prestante motore elettrico posteriore.

Grazie al sistema Plug-In Hybrid che combina il motore elettrico e quello a combustione, vengono ridotte notevolmente le emissioni che la casa automobilistica stima essere inferiori a 50 g/Km. Inoltre, selezionando la modalità Elettrica è possibile vivere un’esperienza di guida nuova e ancora più sostenibile.

Proprio in riferimento alla modalità full-electric, il motore di Jeep Renegade 4ex riduce a zero le emissioni. Nel ciclo combinato, il consumo è ridotto a 2,1L/100KM (NEDC). L’autonomia è di 50 km in elettrico.

Per quanto riguarda la ricarica, la nuova presa intuitiva easyWallbox (disponibile come optional) legge l’assorbimento energetico della tua abitazione e adatta la potenza di carica impedendo il black out. Con easyWallbox plug & charge basteranno meno di due ore per ricaricare completamente la tua auto.

In riferimento al prezzo, esso cambia a seconda degli allestimenti. Si parte da una cifra base di listino di 38.500 euro.

