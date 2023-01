Se non sapete come ritoccare la vernice dell’auto, vi copriamo con una pratica guida. Nel corso degli anni, probabilmente avrete avuto la vostra parte di graffi, ammaccature, vernice sfaldata e scaglie di vernice. E se siete come la maggior parte delle persone, li avete ignorati.

Investendo pochissimo tempo nell’arco di alcuni giorni, potete fermare la ruggine, imparare a ritoccare la vernice dell’auto e riportare il vostro veicolo in condizioni ragionevoli, il tutto con meno di 100 euro.

Come ritoccare la vernice dell’auto: guida fai da te

Innanzitutto, dobbiamo avvertirvi di non nutrire aspettative irrealistiche: non potrete ottenere risultati da carrozzeria nel vostro vialetto con la vernice per ritocchi auto. Ma le nostre tecniche renderanno le imperfezioni meno evidenti e ritarderanno l’insorgere della ruggine.

Iniziate il vostro progetto di ritocco auto procurandovi il colore di vernice adatto. Di solito i concessionari vendono fiale di vernice per ritocchi auto e trasparente a circa 8 euro l’una. Ma prima chiamate il reparto ricambi per vedere se il vostro colore è disponibile (tenete a portata di mano il numero di telaio). Una fiala di vernice per ritocchi è sufficiente per riparare circa due dozzine di piccole schegge di vernice.

Se avete bisogno di più di qualche fiala di vernice per ritocchi auto, cercate online un flacone più grande. La maggior parte dei siti di ricambi auto spiega come trovare il codice della vernice per il proprio veicolo.

Per riparare i graffi e le scaglie di vernice, è necessario uno strumento per la levigatura a punti e micro applicatori e siringhe di vernice professionali. I piccoli applicatori forniscono la giusta quantità di vernice alle scheggiature. Per i graffi, utilizzare le siringhe di vernice per applicare uno strato continuo di vernice. Per le piccole ammaccature e i danni, applicare la vernice con un pennello da artista da 1/4 di pollice.

In un negozio di ricambi per auto, prendete un barattolo di sgrassatore e cera (4 euro) e, se si è già formata della ruggine, un assortimento di grane di carta vetrata e un flacone di convertitore di ruggine a pennello (7 euro).

Altri consigli

Prima di iniziare le riparazioni, lavate il veicolo. Lasciatela asciugare e applicate lo sgrassatore con uno straccio pulito sulle aree da ritoccare.

Se la vernice si stacca e la ruggine è esposta, rimuovete la vernice allentata con un piccolo cacciavite o un coltello da stucco. Quindi carteggiare la ruggine superficiale con carta vetrata di grana 150. Passare alla carta vetrata di grana 600. Passare alla carta vetrata a grana 600 per sfumare i bordi verniciati intorno alla macchia. Utilizzare l’utensile per levigare i punti anche per rimuovere la ruggine dai graffi e dalle schegge di vernice più grandi.

