In questo articolo ci concentriamo sulla Smart 451 e in particolare vediamo insieme come sbloccare il cambio qualora si blocchi.

Nella Smart 451 può accadere di dover sbloccare il cambio. Dopo lo scollegamento della batteria, in seguito ad anomalie, si può sbloccare il cambio della Smart 451.

Come sbloccare cambio Smart 451: la guida

La Smart “451” monta un cambio elettro-attuato: è un motorino elettrico che innesta la frizione, mentre due attuatori elettrici separati innestano le marce. In questo tipo di cambio la frizione è gestita da un elettro attuatore e se ci sono delle anomalie sull’alimentazione, il cambio si blocca e la batteria si scollega. Dopo lo scollegamento della batteria, sul quadro strumenti non si ha più la lettera “N” che indica che il cambio sta in posizione di folle e neanche l’azionamento del motorino di avviamento, di conseguenza cambio si blocca. Consultando la memoria guasti della centralina del cambio, si troverà l’errore “P1800: dati del cambio non plausibili”.

Per poter sbloccare il cambio della Smart 4541, bisogna controllare se il quadro si accende o meno il quadro: se la batteria è completamente scarica e neanche il quadro si accende, bisogna alzare la mascherina del cambio e premere il pulsantino che si trova in mezzo agli ingranaggi, così da sbloccare il cambio. Se la batteria è scarica ma il quadro si gira invece, basta accendere il quadro e mettere il selettore in “N”, portare la leva del cambio in posizione di parcheggio premere il pedale freno per circa 5 secondi e avviare la macchina. Al termine della procedura ricomparirà la lettera “N” sul quadro strumenti e sarà possibile eseguire l’avviamento del motore, inoltre scomparirà il codice guasto.

