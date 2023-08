Come rimuovere un'ammaccatura dall'auto. I procedimenti più utilizzati.

Le ammaccature sulle auto possono capitare, quando accade è sempre un dispiacere perché si vorrebbe vedere la propria auto sempre in condizioni eccellenti. Se dopo aver verificato la tipologia di danno ci si rende conto che può essere risolto con il metodo “fai da te” ecco che questo articolo fa al caso vostro perché tratta di come è possibile rimuovere l’ammaccatura dall’auto.

Auto e ammaccature: come rimuoverle

Le ammaccature più facili da rimuovere sono quelle che hanno il bordo rotondo, mentre quelle derivanti da deformazioni del telaio o da incidenti, che spesso hanno il bordo taglienti potrebbero non funzionare con questo metodo rendendo necessario ricorrere all’intervento di uno specialista carrozziere.

Le ammaccature possono non causare danni alla vernice, la componente fondamentale è il calore che permetterebbe alla vernice di non spaccarsi adattandosi così alla piegatura del metallo.

Le ammaccature vengono tirate verso l’esterno o spinte verso l’interno. La spinta dell’ammaccatura offre maggiori possibilità di risoluzione ma spesso comporta lo smontaggio della maggior parte degli elementi. Se si tira è quindi necessaria una maggior prudenza per evitare di rovinare la vernice.

Rimozione delle ammaccature: tre possibili tentativi

Il primo tentativo è l’utilizzo di acqua calda, ancor meglio se bollente sull’ammaccatura. L’acqua bollente permette al metallo di piegarsi tornando così alla forma originale senza danneggiare la vernice ed il materiale stesso di cui è composta la carrozzeria.

Se l’ammaccatura permette l’utilizzo della ventosa è possibile utilizzarla per danni piccoli e poco profondi. Dopo aver bagnato il bozzo con l’acqua calda applicare la ventosa e tirare con forza. Dopo un po’ di sforzo il materiale torna alla sua forma originaria.

Un ulteriore tentativo è la rimozione dell’ammaccatura dall’interno, prima di procedere è necessario smontare tutti i pannelli interni. La pellicola di plastica posta all’interno della portiera deve essere poi accuratamente riattaccata per evitare che al primo lavaggio vi siano infiltrazioni all’interno dell’abitacolo.

La vernice viene quindi riscaldata, è possibile farlo dall’interno se non vi sono componenti in plastica, altrimenti bisogna scaldarla dall’esterno da una distanza di almeno 15 centimetri per evitare di bruciare la vernice.

Una volta che il metallo è adeguatamente riscaldato procedere con piccoli colpi di martello dall’esterno. Serve lavorare con movimenti circolari con meno colpi possibili scongiurando il rischio di ulteriori danni.