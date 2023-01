Sapere come togliere i graffi con la pasta abrasiva vi permetterà di liberarvi dei fastidiosi graffi superficiali sulla carrozzeria dell’auto. In questi casi, la pasta abrasiva gioca un ruolo fondamentale e può sicuramente migliorare la situazione.

Vi spieghiamo quindi come procedere.

Come togliere i graffi con la pasta abrasiva: una pratica guida

Cos’è la pasta abrasiva

Innanzitutto, la pasta abrasiva è un liquido molto denso utilizzato per togliere piccoli graffi, strisciate e imperfezioni della vernice.

Cercate di prestare attenzione alla vernice della vostra auto, perché potreste aver bisogno di prodotti specifici. Parlate con una persona competente e descrivete nel dettaglio il modello della vostra auto. Potete anche mostrare delle foto.

Come usare la pasta abrasiva

Innanzitutto, procuratevi un panno in microfibra e un pezzo di ovatta. Seguite poi questi procedimenti:

Pulite bene la superficie, in modo da rimuovere polvere e sporcizia che potrebbero rovinare il lavoro. Prendere una piccola quantità di pasta e spalmarla sul graffio con movimenti piccoli, circolari e senza premere troppo. Pulite con un altro panno e controllate il risultato. Talvolta potrebbe essere necessario ripetere i passaggi, ma prestate attenzione a non rovinare la vernice.

Successivamente vedrete che la vernice è più opaca: ora sarà necessario passare la cera per lucidare la parte.

Prestate attenzione a non utilizzare prodotti aggressivi, dato che possono peggiorare la situazione e portare a risultati irriparabili.

Limitatevi alla zona del graffio e non siate aggressivi. In questo modo le piccole imperfezioni saranno molto meno visibili. Non aspettatevi miracoli, però: la pasta abrasiva può migliorare una situazione, soprattutto in caso di graffi molto superficiali, ma di certo non può stravolgere completamente la vostra carrozzeria.

