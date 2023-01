Scoprite come rimuovere gli antiestetici graffi dalla vostra auto per salvarne l'estetica brillante e il valore di rivendita.

Come togliere piccoli graffi dalla carrozzeria? Scoprire un graffio sulla propria auto è sempre una delusione, tanto più se l’auto è nuova. Molti proprietari di auto vogliono sapere come eliminare i graffi nel modo più semplice e veloce possibile. Scoprite se avete bisogno dell’aiuto di un esperto o se potete eliminare un graffio da soli con questa guida pratica alla rimozione dei graffi dall’auto.

Come togliere piccoli graffi dalla carrozzeria: una pratica guida

La vernice dell’auto è composta da diversi strati: il primer, la vernice di base e la vernice di finitura (detta anche trasparente). Alcuni proprietari di auto danno anche la cera, aggiungendo un ultimo strato di lucentezza e protezione. La dannosità di un graffio dipende dal numero di strati di vernice attraversati.

I piccoli graffi e le macchie sono comuni, ma fortunatamente sono anche facilmente eliminabili.

Questi graffi sono generalmente causati da minuscole particelle di polvere o sporcizia che vengono strofinate sull’auto durante il processo di lavaggio/asciugatura.

Per evitare di causare segni leggeri sulla vernice dell’auto, ricordate di:

Non usare mai un asciugamano o un panno per togliere la polvere dall’auto asciutta.

Pulire l’auto solo dopo averla risciacquata a fondo.

Risciacquare correttamente la spugna o il guanto durante il lavaggio dell’auto.

Asciugare l’auto solo con un panno pulito e umido e solo dopo averla pulita a fondo.

Evitare gli autolavaggi automatici obsoleti o con manutenzione inadeguata.

Evitare prodotti di pulizia, lucidatura o lucidatura aggressivi.

Anche se i graffi del topcoat possono essere così piccoli da essere ignorati, hanno comunque un impatto sul valore di rivendita dell’auto. Questi graffi permettono inoltre alla luce del sole di sbiadire la vernice dell’auto: uno degli scopi del topcoat è quello di proteggere il colore dallo sbiadimento.

Per riparare un graffio superficiale o un leggero swirl, sono necessari due panni in microfibra puliti e un prodotto per la rimozione dei graffi, reperibile nei negozi di auto e in alcuni supermercati.

I prodotti per la rimozione dei graffi puliscono e lucidano i segni più leggeri, fondendoli perfettamente con il resto dello strato di vernice. Sono anche chiamati composti per il taglio leggero. Quanto più profondo è il graffio, tanto più abrasivo sarà il composto da taglio da usare.

Procedimenti

Per eliminare i graffi leggeri è sufficiente:

Lavare e asciugare accuratamente l’auto Applicare una piccola quantità di prodotto per la rimozione dei graffi sull’asciugamano in microfibra Spalmare il prodotto sul segno, più un raggio di 60 cm intorno al segno stesso Strofinare con una pressione moderata e con movimenti circolari sovrapposti per circa 60 secondi Lasciare che il prodotto si asciughi fino a diventare una nebbia Rimuovere il prodotto essiccato con un nuovo asciugamano in microfibra super morbido Ripetere l’operazione finché il segno non è stato eliminato

Assicuratevi di eseguire questa operazione all’ombra, quando il pannello è fresco ed è stato lavato prima della lucidatura, poiché la sporcizia causerà ulteriori graffi.

LEGGI ANCHE: